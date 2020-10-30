İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç

30.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:46

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası Buca ve Bayraklı'da bazı binalar yıkıldı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

İşte bölgeden gelen görüntüler;

İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç
İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç
İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç
İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç
İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç

İlgili Haberler

Ege'de deprem oldu! İzmir depremi merkez üssü neresi? 30 Ekim Cuma Ege depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?
Ege'de deprem oldu! İzmir depremi merkez üssü neresi? 30 Ekim Cuma Ege depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?
Haber Yorumları (31)
NHL: Allahım yardımcımız olsun inşallah ölen olmamıştır
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NET: Ne planları vardı, insanlar plan yaparken Yaradan gülermiş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CNV: allahım sen koru yarabbi milletimizi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Hande Demir Burak Özçivit Eser Yenenler Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:02:15. #1.14#
title