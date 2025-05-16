İZMİR HAVA DURUMU 16 MAYIS 2025: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

İZMİR HAVA DURUMU 16 MAYIS 2025: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, İzmir'de de sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 16 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, İzmir için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 16 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir'de hava yer yer parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BUGÜN İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

16 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir'de hava durumu, gün içinde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinde hava nispeten açık olacak, ancak öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar etkili olabilir.

İzmir Hava Durumu – 16 Mayıs 2025

En Yüksek Sıcaklık: 30°C

En Düşük Sıcaklık: 16°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Rüzgar: Güneydoğudan esintili

Yağış İhtimali: Yüksek düzeyde

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İZMİR HAVA DURUMU 16 MAYIS 2025: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriİZMİR HAVA DURUMU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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