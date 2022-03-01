İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 1 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Mart Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

01.03.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT,BOSTANLI,YALI MAHALLELERİ

01.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1748,1735,1671 SOKAKLAR VE CİVARI

01.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,1851/10,1851/14,1851/16,1851/15 SOKAKLAR VE CİVARI

01.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1851/9,1851 SOKAKLAR VE CİVARI

01.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,CENGİZ KOCATOROS,1820/2,1803/2 SOKAKLAR VE CİVARI

01.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1748,1735,1671 SOKAKLAR VE CİVARI

01.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra "ŞIFNE MAHALLESI 6000 SOKAK KISMEN, 6357, 6359, 6355, 6364, 6375, 6379, 6372, 6387 SOKAKLAR VE ÇEVRESI. YALI MAHALLESI DENIZ KIZI SITESI, DELPHI DOKTORLAR SITESI, SERKANKENT SITESI VE ÇEVRESI"

01.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARMUTLU 85 .YI CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. KARALILAR ÇK. YARESLI ÇK. İNÖNÜ SK. KOCA CAMII. SAKARYA CD. YENI ARDIÇ. KAZIM DIRIK CD. MITHATPAŞA SK. ŞAIR NAMIK KEMAL SK. ARMUTLU OKUL BAKKAL ALI ÇK. DEMIRCILER SOKAK VE CIVARLARI L-03

01.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. FAIL BEY. YARESLI ÇK. YAZAR SK. ÇAĞILTEPE. PALAMUT. MITHATPAŞA. MUSTAFA ALTINEL. YENI ARDIÇ. AKASYA SK. DEFNE SK. SELVI SK. DOKUZ EYLÜL. KAYIN. BAYRAMLI KÜMEEVLER. MERCAN SK. ZIYA GÖKALP SK. DEĞIRMEN. HAKIMIYETI MILLIYE. FENER. LALE SK. TEKÇAM. İSTIKLAL. ETHEM EFENDI CD. GÜL SOKAK VE CIVARLARI L-04

01.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-123

01.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAYLA SK-ULUCAMI SK-KAZIROĞLU SK-ESKI YENI HAMAM SK-YALINAYAK SK-YAMAÇLI SK-AYDINOĞLU CD-YANIK KONAK SK-KANBUR SK-KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-KÜLHAN SK-YASSIYOL SK-ASLAN SK-ÖNCÜ SK-GAZAZHANE SK-ANKARA CD-UYUMZU ALI SK-NUH EFENDI SK-ÇUKUR SK-ALAYBEY ÇIKMAZI-

01.03.2022 09:30 16:00 AG Arıza Bakım Onarım SARPINCIK MAH. HAMZABÜKÜ MEVKII TAMAMI . HAMZABÜKÜ TR-1

01.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI

01.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

01.03.2022 10:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLAKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI

01.03.2022 10:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALLESI , YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI , ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI , BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT , HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR.

01.03.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım SUBAŞI MAHALLESI SÜLEYMAN BOZKURT CADDESI 310,311,312, 313, 328, 332,354,338, 324,334, 310, 316 SOKAKLAR TR-5

01.03.2022 10:30 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÜNERLİ MAHALLESİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

01.03.2022 13:00 15:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KESİKKÖY, MUSABEY, TÜRKELLİ MAHALLELERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

01.03.2022 14:00 15:00 OG Manevra "ŞIFNE MAHALLESI 6000 SOKAK KISMEN, 6357, 6359, 6355, 6364, 6375, 6379, 6372, 6387 SOKAKLAR VE ÇEVRESI. YALI MAHALLESI DENIZ KIZI SITESI, DELPHI DOKTORLAR SITESI, SERKANKENT SITESI VE ÇEVRESI"

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