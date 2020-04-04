İZMİR FOÇA'DA ÜRETİCİLER KORONAVİRÜS SONRASI GIDA SIKINTISI OLMAMASI İÇİN TARLAYA İNDİ
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İZMİR FOÇA'DA ÜRETİCİLER KORONAVİRÜS SONRASI GIDA SIKINTISI OLMAMASI İÇİN TARLAYA İNDİ

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal Gerenköy Mahallesi'nde üreticiler koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı günler olmasına rağmen bir metrelik sosyal mesafeyi koruyarak tarlaya indi.

04.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:45
İZMİR FOÇA'DA ÜRETİCİLER KORONAVİRÜS SONRASI GIDA SIKINTISI OLMAMASI İÇİN TARLAYA İNDİ

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal Gerenköy Mahallesi'nde üreticiler koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı günler olmasına rağmen bir metrelik sosyal mesafeyi koruyarak tarlaya indi. Ülkemizde bir de gıda sıkıntısı yaşanmaması için gecikecek bir gün bile olmadığını belirten çiftçiler, sağlık çalışanları gibi kendilerinin de üzerlerine düşeni görev bilerek işe tarlalarında çalıştıklarını söyledi.

Zeytin, mısır, soğan, domates, biber, ıspanak, pamuk gibi ürünler başta olmak üzere hemen her türlü sebze meyvenin yetiştirildiği, modern usuller ile yılda birkaç kez ürün alınan Gerenköy Ovası'nda çiftçiler domates ekimi için tarlalarına indi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre beklediklerini ancak dikim için artık bir gün bile gecikilemeyecek günlere geldiklerini belirten çiftçiler, günde binlerce fideyi dikmeye olanak sağlayan traktörler ve insan emeğiyle işbaşı yaptı. Salgın nedeniyle bir metrelik sosyal mesafeyi de korumaya çalışarak dikime başlayan çiftçiler, salçalık ve yemelik domates fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

'KORONAVİRÜS BELASI VAR AMA BU DİKİM YAPILMAK ZORUNDA'

Dünyaya ve ülkemizde etkili olan koronavirüs belası ile uğraşan başta sağlık çalışanları olmak üzere, emeği geçen, katkı koyan toplumun tüm kesimlerine teşekkür eden Büyükşehir Yasası ile belde iken mahalleye dönüştürülen Gerenköy'ün eski Belediye Başkanı, çiftçi Orhan Bora, yaşamın devam ettiğini ve kendilerine düşen görevinde gıda sıkıntısı yaşanmaması için üretime devam etmek olduğunu söyledi. Bora, "İnsanoğlunun sağlık gibi yeme içme temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bizde üreticiler olarak koronavirüs belası ülkemizden ve dünyadan defolmamış iken tarladayız. Dikim yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Bunun günü geçmemeli. Şu an domates dikimi yapıyoruz. Bir başka arkadaşlarımız pamuk için hazırlık yapıyor. Soğan, mısır ekimi için hazırlıklar sürüyor. Çok çeşitli ürün potansiyeli olan bir bölgedeyiz. Domates üretiminde hayli iddialı miktarda üretim yapıyoruz. Sezon geldiğinde Gerenköy'den salça fabrikalarına yaklaşık bir ay süresince her gün buradan bin ila bin 200 ton domates gitmektedir. Bu azımsanacak bir miktar değil. Pamuk, mısır, soğan gibi diğer ürünlerin üretimi de hatırı sayılacak miktarlardadır. Ülkemizde bu tip belalar olmasına rağmen gıda sıkıntısı olmamasını sağlamak gerekir. Bu nedenle kadınlı, erkekli mümkün olduğu kadar hijyen koşullarına da dikkat ederek mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bu bela ülkemizden ve dünyadan gidecek, halkımız rahat bir nefes alacak ve gıdada da bir sıkıntı olmadan bu günleri atlatacağız" dedi.

İZMİR FOÇA'DA ÜRETİCİLER KORONAVİRÜS SONRASI GIDA SIKINTISI OLMAMASI İÇİN TARLAYA İNDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İZMİR FOÇA'DA ÜRETİCİLER KORONAVİRÜS SONRASI GIDA SIKINTISI OLMAMASI İÇİN TARLAYA İNDİ
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