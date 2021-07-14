İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
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İzmir Emniyeti'nde devir-teslim

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Güncel

İzmir Emniyeti'nde devir-teslim İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne görevine başladı İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aşkın'dan görevi devralarak mesaiye başladı.

İzmir Emniyeti'nde devir-teslim

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne görevine başladı

İZMİR - İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aşkın'dan görevi devralarak mesaiye başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne İzmir'e geldi. Emniyet Müdürü Şahne'nin kente gelmesiyle beraber İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde devir-teslim töreni düzenlendi. Şahne'yi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aşkın karşılarken, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri de törende hazır bulundu.

Törenin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Binasına giriş yapan Şahne, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in bal mumu heykeli önünde kısa bir süre durarak Hüseyin Aşkın'dan bilgiler aldı. Daha sonra Aşkın, görevini yeni emniyet müdürü Mehmet Şahne'ye devretti.

İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim
İzmir Emniyeti'nde devir-teslim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
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