İzmir elektrik kesintisi! 9 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Şubat Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

09.02.2022 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ŞÜKRAN KANIK KARACA ÖZEL TR, AYŞE NAZAN BİLGİN ÖZEL TR, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI ÖZEL TR, MEHMET GÖNÜLCAN ÖZEL TR, UFUK AŞICI ÖZEL TR, GÜL DEMİRAY ÖZEL TR, TAN GÜBRE ÖZEL TR, MEHMET ASLAN ÖZEL TR, NALAN ERDOĞAN ÖZEL TR, ANDO TARIM ÖZEL TR, GÖNÜL ENGİN ÖZEL TR, ASIF BAL ÖZEL TR, BERRİN DURMAZ ÖZEL TR VE CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 10:00 PANCAR TM'DEN DM-5 VE ÇIKIŞLARI YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BUCA,KARACAAĞAÇ,BELENBAŞI

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09.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

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09.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI BAHADIR, HACI SINAN, ZIYA PAŞA CADDELERI İLE SOKULLU, ORHAN GAZI, ULUBATLI HASAN SOKAKLARININ BIR KISMINDA

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09.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-51

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09.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.

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09.02.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma AYRANCILAR 59,59/1,59/2,53,46,48 SOKAKLAR

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09.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/3 NUMARALI TRAFOSUNUN TAMAMI

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09.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma CUMHURIYET MAH.MOLLAÖMER MEVKII VE ALAKEÇILI YOLU VE CIVARLARI, ADNAN MENDERES BULVARI BIR KISMI, BAŞAK VE EMEK SOKAKLARI TR-18

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09.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma HISAR MAH. BALLIK SOKAK VE CIVARLARI TR2 VE TR-3

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09.02.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ-1701/2,1701/8,1702/2 SOKAKLAR VE CİVARI

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09.02.2022 13:00 14:00 OG Manevra MORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ , MANAL , BÖLGELERI EĞLENHOCA,İNECIK,KÖSEDERE, KAYNARPINAR,AŞAĞIBOYABAĞ,SASKO SITELERI,EŞENDERE,AMBARSEKI,SAIP KÖYÜ,SAIP ALTI, KARABURUN MERKEZ TAMAMI, AKÇAKILISE,BOZKÖY,AZMAK, TEPEBOZ, YENILIMAN,HASSEKI,SARPINCIK,HAMZABÜKÜ,PARLAK,BADEMBÜKÜ,KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN,YAYLA,YAYLA HAVA RADAR KOMUTANLIĞI,

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09.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR. ( ALAÇATI-1 FIDERI )

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09.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR. ( ALAÇATI-2 FIDERI )

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09.02.2022 17:00 18:00 PANCAR TM'DEN DM-5 VE ÇIKIŞLARI YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAAĞAÇ, BELENBAŞI MAHALLELERİ

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