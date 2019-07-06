İZMİR Eğridere'deki heyelan alanı, afet bölgesi kabul edildi-ARŞİV

Eğridere'deki heyelan alanı, afet bölgesi kabul edildi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde heyelan nedeniyle kayan evleri ile ahırlarını terk etmek zorunda kalanları sevindiren haber geldi. Yapılan incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 30 ev ile 15 ahırın bulunduğu alan, afet bölgesi kabul edildi. Şimdiki süreçte, kurulacak komisyonun tespitleri sonrası zarara uğrayan hak sahiplerine gerekli yardımlar yapılacak.

Bornova'nın dağlık bölgesinde yer alan, kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta, 16 Şubat'ta, heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle ilk olarak 12 ev boşaltıldı. Heyelanın sürmesi üzerine hasarın meydana geldiği 30 ev ile hayvancılık yapılan 15 ahır için kaymakamlık kararıyla tahliye kararı verildi. Heyelan sonrası bölge sakinleri, tedirginlik yaşadı.

UZMANLAR, BÖLGEYİ İNCELEDİ

AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki genel müdürlükten ve çeşitli üniversitelerden de uzmanlar bölgeye geldi. Uzmanların bölgedeki jeolojik incelemelerinden sonra heyelanın meydana geldiği alan ile ilgili rapor hazırlandı. Bu inceleme sonuçlarının da içinde bulunduğu, İzmir Valiliği'nce hazırlanan raporu dikkate alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Eğridere'deki heyelan alanı, afet bölgesi ilan edildi.

HAK SAHİPLERİNİN ZARARLARI TESPİT EDİLECEK

Afet bölgesi ilanından sonra şimdiki süreçte ise kaymakamlık başkanlığında komisyon kurulacak. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyelerden de katılacak üyelerle birlikte komisyon, bölgedeki kaç ev ile ahırın hasar gördüğünü tespit edecek. Zarara uğrayan hak sahiplerine de gerekli yardımlar yapılacak.

Kaynak: DHA