İzmir Eğitim İş'ten Cinsel İstismar Protestosu

Eğitim İş'ten cinsel istismar protestosu



İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen eğitimciler, Dikili'deki bir yurtta, temizlik görevlisinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasını protesto etti.



Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın (Eğitim İş) İzmir şubelerinin yöneticileri, İzmir'in Dikili ilçesindeki özel bir ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda, temizlik görevlisi Ö.F.E.'nin öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, Karşıyaka Çarşısı'da toplanarak bu durumu protesto etti. Türkiye laiktir laik kalacak, Tarikat yurtları kapatılsın, Çekin karanlık ellerinizi çocukların üzerinden sloganları atan yaklaşık 40 kişilik grup, tüm İzmir'i çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda sessiz kalmamaya davet etti. Eğitim İş 3 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan tarafından okunan basın açıklamasında, Çocuk istismarı iddialarıyla, laiklik karşıtı söylemleriyle, karma eğitim düşmanlıklarıyla dolu cemaatleri, STK kamuflajlı vakıf ve dernekleri ile eğitimin içine kadar sokan Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın can güvenliği, ruh ve beden sağlığı için gerekli adımları hala atmamaktadır denildi. Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet değerlerini anlatan ders kitaplarını çöpe atıp, yeni müfredata göre gerici kitaplar bastığını ve eğitimi dinselleştiren her etkinliğe ödenek ayırdığını öne sürerek, Devlet, çocuklarımıza ücretsiz sağlamak zorunda olduğu barınma hakkını ısrarla görmezden gelmekte ve bu boşluğun tarikatlarca doldurulmasına göz yumulmaktadır dedi.