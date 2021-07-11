İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri dondurulmuş meyvelerle serinliyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, sıcak havada özel olarak hazırlanan buzlu meyve, sebze ve çerezlerle serinliyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, sıcak havada özel olarak hazırlanan buzlu meyve, sebze ve çerezlerle serinliyor.

Bölgede zaman zaman günlük yaşamı olumsuz etkileyen sıcaklar, sokak hayvanları ve hayvanat bahçesi sakinlerini de bunaltıyor.

Sasalı'da yer alan ve aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 130 türden 1800'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevliler, hayvanların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için büyük çaba sarf ediyor.

Buzlu menüler serinletici bir alternatif

Görevliler tarafından her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı içeriklerin yer aldığı buz kalıplarındaki meyve ve sebze karışımlarının bulunduğu menüler, hayvanat bahçesi sakinleri için serinletici bir alternatif oluşturuyor.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte, sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan ve halsizleşen hayvanlara beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor.

Böylelikle park sakinleri, buzlu meyveleri yiyerek hem karınlarını doyuruyor hem de serinleyerek dinçleşiyor.

Park sakinlerinden kimileri gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları ise havuzlarda serinliyor.

Hayvanların beslenme zamanlarından getirilen buzlu menüleri tüketmesi, ziyaretçileri için de renkli görüntüler oluşturuyor.

"Beslenme alışkanlıklarına göre menüler hazırlıyoruz"

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine, yaz mevsiminin gelmesiyle hayvanlara özel buzlu menüler hazırladıklarını belirtti.

Hayvanların da sıcak havadan etkilendiğine işaret eden Afşin, şöyle konuştu:

"Bu sebeple türüne göre hayvanlara buz kalıpları hazırlıyoruz. Kışın da bu hava şartlarına bağlı farklı çalışmalarımız oluyor. Burada can dostlarımıza dondurma şeklinde buzlu kalıplar hazırlıyoruz. Meyve, sebzeleri ve çerezleri suyun içine koyarak donduruyoruz. Bunları can dostlarımıza ikram ediyoruz. Çilekten tutun da salatalık incir, armut, badem gibi suya koyup dondurduğumuz besleyici meyve ve sebzeler mevcut. Türlerinin beslenme alışkanlıklarına göre menüler hazırlıyoruz. Bu buzlu kalıplarla hem su ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar hem de serinlemiş ve beslenmiş oluyorlar. Aslan ve kaplanlar ağaçlara asılan buzla kaplı etleri, filler ve lemurlar ise buzlu meyveleri yiyerek serinliyor. "

Afşin, buzlu kalıpların yanı sıra hayvanlar için serinleme havuzlarının da olduğunu ifade ederek, "Gölgelikleri var ağaçlıklar var burası doğal yaşam. Burası bir doğal yaşam alanı. Normal yaşam alanlarında ne varsa bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Sıcak havaya rağmen farklı illerden hafta sonu tatili dolayısıyla gelen ailelerin çocuklarıyla burayı ziyaret etmeyi tercih ettiğini dile getiren Afşin, ziyaretçilerin farklı türdeki hayvanları burada görmekten heyecan duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol