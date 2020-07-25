İZMİR DİKİLİ'DEKİ DENİZKÖY YAZ ORTASINDA SUSUZ KALDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR DİKİLİ'DEKİ DENİZKÖY YAZ ORTASINDA SUSUZ KALDI

İZMİR'in Dikili ilçesi Denizköy Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşların tepkisini topladı.

25.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:39

İZMİR'in Dikili ilçesi Denizköy Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşların tepkisini topladı. Günlerdir çeşmelerden su damlamadığını söyleyen mahalleli taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtip, sorunun çözümü için yetkililere seslendi.

Dikili'nin Denizköy Mahallesi'nde oturanlar ve tatilciler yaz mevsiminde susuzluk nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Tankerlerle getirilen taşıma suyla günlük ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan vatandaşlar, pandemi döneminde temizlik yapamadıkları için sağlıklarının tehlikede olduğunu öne sürdü. 40 yıldır Denizköy'de yaşadığını söyleyen Emine Kılınç da evlendiğinden beri su sıkıntısı yaşadığını belirtip, "İki kuyu var ama yetersiz geliyor. Belediye getirip depoya koyuyor köyün bir tarafına su veriyor diğer tarafa vermiyor suyu. Biz bu mahallede mağduruz. 1 hafta su gelmediği oluyor. 3 tonluk bir depom var. Depoyu dolduruyorum. Bir buçuk gün idare ediyor, misafirlerim oluyor mağdur oluyorum. Tuvalete su dökemiyorum. Elimizi yıkamaya su bulamıyoruz. Pandemi döneminde hijyenik olmamız lazım. Su olmayınca neyle temizlik yapalım?" dedi.

'DÖKME SUYLA ELİMİZİ YIKIYORUZ'

Suların hiç akmadığı günler olduğunu anlatan Kılınç, bazı gün 1 ya da 2 saat su geldiğini ifade etti. Kılıç, "Depom olmasa su yok. Depo alamayacak durumu olanlar var. Her yere başvurduk. Belediye başkanlarına, İZSU'ya şikayet ettik. Bir çözüm bulan yok bu soruna. Hava sıcak olunca tuvaletler kokuyor. Dökme suyla elimizi yıkıyoruz" diye konuştu.

'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNER Mİ?'

Mahalleli Şekip Başarır da şunları söyledi:

"35 senedir Denizköy'de yaşıyorum. su sıkıntımızı dile getirmek için her yere gittik. Olumlu yanıt alamadık. Yukarıdaki sitede emekli CHP milletvekilleri oturuyor. Havuz başında oturuyorlar. Tonlarca su havuza gidiyor. Onlar yüzünden biz susuz kalıyoruz. Bizim mahallemiz susuz. Beş vakit namaz kılıyorum. Abdest alacak suyum yok. Eşim dökme suyla bulaşık yıkıyor. Bu köyün su sorununu belediye başkanları çözemedi. Taşıma suyla değirmen döner mi?" diye konuştu.

'KIŞIN 450, YAZIN 1500 HANE DOLU'

İbrahim Kılıç da mahallerine 2-3 gündür hiç su verilmediğine dikkati çekip, suyun sağlık olduğunu hatırlatıp, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Cemile Kılınç ise "Bugün 1-2 kova su aktı. Depolara bile gitmedi. Sitelere su gidiyor. Kışın akıyor su. Sitelerde yaşayanlar geldi mi kesiliyor. Tankerle su getirtip, depoları dolduruyoruz. Virüs nedeniyle temizlik önemli. İZSU'yu arıyorlar ama hiç fayda etmiyor. Musluk hep açık ama hiç akmıyor" diye konuştu.

Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven de aynı sorunu yıllardır yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Burada ciddi anlamda su sıkıntısı var. Yıllardır bu sorun büyüyor. Taşıma suyla idare ediyoruz. Ama yetersiz kalıyor. Bu yıl kuraklıktan dolayı 2 sondajdaki su da yetmedi. Yazın nüfus artıyor. Kışın 450 haneysek yazın 1500 hane oluyor. Su harcaması oluyor ve yetersiz kalıyor. Yeni sondaj çakılmasını talep ettik. Ama mevcut sondajların yanına çakmak istiyorlar. O bölgede su olsa zaten yararlanırız. Daha uzaktan getirmeleri lazım."

'HİZMET UZAK KALIYOR BİZE'

Eski muhtar Halil İbrahim de Denizköy'e kaçakları engellemek için yeni şebeke yapıldığını belirterek, "Tankerle getiriyorlar günde 5 kez. Ama sıcak havada günde 10 tanker gelmesi lazım. Misafir gelince zorluk çekiyoruz" dedi.

Yusuf Güven de tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biz, büyükşehirde yaşamıyoruz. Uzakta olduğumuz için hizmet de uzak kalıyor bize. İlçe belediyesi de hizmet vermiyor."

İZMİR DİKİLİ'DEKİ DENİZKÖY YAZ ORTASINDA SUSUZ KALDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi Spor
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Politika
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan İlhan Cihaner Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Huysuz Virjin Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Abdullah Avcı
Daha Fazla Kız Anne Ateş Beşiktaş
Şu an buradasınız: İZMİR DİKİLİ'DEKİ DENİZKÖY YAZ ORTASINDA SUSUZ KALDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 00:08:24. #1.14#
title