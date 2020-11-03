İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oluyor

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken İzmir depremi ölenlerin isimleri de belli oluyor. İzmir'de yaşanan büyük depremde ölenlerin isimleri belli oluyor. İşte enkazdan çıkarılanların isimleri.

30 Ekim cuma günü İzmir'de yaşanan depremde ölenlerin isimleri belli oluyor. Gelen son bilgiye göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan deprem sonrasında birçok yaşam alanı yıkıldı. AFAD, depremde vefat edenlerin ve yaralananların sayısını açıkladı. Şu ana kadar 109 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde 1036 kişi de yaralandı. 898 kişi taburcu edilirken 138 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanırken 3 noktada 4 binada çalışmalara devam ediyor.

İŞTE İZMİR DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ

Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel, Umut Perinçek, Buse Demir, Birgül Pandal, Fatma Erçetin, Fatma Öztemel Öztürk, Hasena Argüder, Elif İnan, Ünal Eren ve torunu Çınar, Avukatlar Birgül Pandal, Murat Ferda Duman ve Ekrem Özgür Duman ve Sığacık'ta suya kapılan Fatma Erçetin, Deniz Yücel ve Nilay Yücel'in çocukları Lena (4), Diren (3), Feda (10) ve Vera (6) ile babaanneleri Arefe Yücel'in (60), Fidan Gezgin, Seda Dinçer.

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILANLAR

Elif Perinçek(3)

İdil Şirin(14)

Emine Eren(62)

Ayda Gezgin(4)

DİŞ HEKİMLERİNİN CENSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Diş hakimleri Aslı Taner ve Yeşim Emir İzmir depreminde hayatlarını kaybetti. İzmir Bayraklı'da diş kliniği asistanları Aslı Taner ve Yeşim Emir yaşamını yitirdi. Aynı klinikte çalışan diş hekimi Zarife Doğan'a ise henüz ulaşılamadı.

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan Dent35 diş kliniği enkazındaki çalışmalarda klinik asistanları Aslı Taner ve Yeşim Emir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.