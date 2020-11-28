İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi
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İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi

28.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:23
İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından İzmir depreminde hayatını kaybeden 116 vatandaşın anısına fidan dikildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından İzmir depreminde hayatını kaybeden 116 vatandaşın anısına fidan dikildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından İzmir depreminde hayatını kaybeden 116 vatandaşın anısına Zonguldak-Ankara karayolu Sapça tüneli mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İzmir depreminde hayatını kaybeden 116 can için fidan dikimi yapacaklarını ifade ederek "Bugün güzel bir etkinlikteyiz. Fidanların toprakla buluşmasına hep beraber şahitlik yapıyoruz. İlimiz her ne kadar orman değerleri açısından zengin bir il. Yüzde 56'lık bölümü ormanlarla kaplı bunun dışında özel mülkiyette de önemli ağaçlar var yani yeşil bir diyardayız. Bu tür etkinleri yapmakta ayrıca bir anlam ifade ediyor. Burada hem 116 canımızın hatırlanması onlara milletimizin bir hatırlama duygusunu ön planda tutan bir davranış içinde olmamız hem de bu vesile ile deprem ve afetlere karşı duyarlı olmamızı vesile olacak şekilde bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Deprem kuşağındayız bunun yanında coğrafi şartlarımız gereği değişik afetlerle karşı karşıya kalma gibi bir durumumuz var. Buna karşı bizim hazırlıklı olmamız lazım deprem ve afetlerin dilinden konuşmamız lazım ve buna göre hazırlık yapmamız lazım. Binalarımızı yerleşim yerlerimizi coğrafi şartların getirdiği konumu göz önünde tutarak belirlememiz lazım. Bugün 116 vatandaşımızın anısına dikilen fidanlarımızı da bu şekilde değerlendirmek lazım. Geleceğimiz adına bir ümit yeşermesi ve bir taraftan da buna hazırlıklı olmamızın hatırlatılması olarak kabul etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Depremde hayatını kaybeden 116 vatandaşın anısını yaşatmak için 116 fidan dikeceklerini ifade eden Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Valiliğimizin öncülüğünde 30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 116 vatandaşımızın anısına onları her daim hatırlamak için 116 fidan dikeceğiz. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen valimize teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Buradan İzmir'deki vatandaşlarımıza selamlar söylüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmayacağımızı her zamana kalbimizde yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler tarafından 116 fidanın dikimini gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi
İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi
İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi
İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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