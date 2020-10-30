İzmir'den yürek yakan görüntüler! Çöken binaların başında feryatlar yükseliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, yıkılan binaların başında yükselen feryatlar yürek dağladı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bölgeden gelen görüntülerde yıkılan binaların başında feryat eden vatandaşların görüntüleri yürek dağladı.