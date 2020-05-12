İzmir'den yerli solunum cihazı müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'den yerli solunum cihazı müjdesi

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bugün online olarak düzenlediği basın toplantısında, 7 bin dolar olan solunum cihazını, yerli bir üretimle 700 liraya üretebildiklerini söyledi.

İzmir'den yerli solunum cihazı müjdesi
12.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:44

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bugün online olarak düzenlediği basın toplantısında, 7 bin dolar olan solunum cihazını, yerli bir üretimle 700 liraya üretebildiklerini söyledi.

Korona virüs salgınında en çok vaka sayısının görüldüğü şehirlerden olan İzmir'de, salgın kapsamında alınan önlemler devam ederken, salgın sürecinin başından bu yana girişimleri ile dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü; online olarak düzenlediği basın toplantısında Çiğli'de yerli solunum cihazı üretildiğini müjdeledi.

Türkiye'nin yaklaşık 60 gündür olağanüstü bir hal yaşandığını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Korona virüs salgını hepimizin hayatını derinden etkiledi. Kurumlar, fabrikalar, iş yerleri ve yerel yönetimler de daha önce olmayan durumlarla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi İtalya'da yaşanan sıkıntıların burada yaşanmaması için solunum cihazına öncülük etmekti. Bununla ilgili çalışmalar vardı ama bizi de yerel yönetimler olarak Türkiye'deki sorunların dışında kendimizi tutamazdık. Biz de yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyduk" dedi.

Üretilen yerli solunum cihazı projesiyle ilgili detaylı bilgilerin verildiği toplantıda; Gümrükçü, yayında Bilge ve Efe Gökdoğan kardeşlere de söz vererek, mini blower ve ventilatör imalatı ile detaylı bilgi aldı. Gümrükçü, "Sağlıkçılar, anestezi uzmanları, teknik arkadaşlar, onlarla bir konuşma grubu oluşturduk. Bu süreçte ortak bir çalışma yaptılar. Burada bir yeni gelişme oldu. Bir müjdemiz var. Uygun maliyetli, yerli bir solunum cihazımız var. Türkiye'de değişik yerlerinde tasarlanan, Mustafa Büyükkayın tarafından hayata geçirilen bir cihaz. Normalde 7 bin dolar olan bir cihazı Türkiye'de yerli bir üretimle 700 liraya üretebiliyoruz. Bu cihaz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Tamamen taşınabilir bir cihaz"

Solunum cihazıyla ilgili detaylı bilgi veren Mustafa Büyükkayın ise "Diğerlerinden farkı çok uygun faaliyette ve hızlı bir şekilde üretiliyor olması. Bunun maliyeti normalde 7 bin dolar ile 10 bin dolar arasında değişiyordu ama bizim cihazımız 700 lira civarına geliyor. Bu fiyatı daha da aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Üretimi ve montajı yarım saat ile 1 saat arası değişiyor. Anestezi uzmanlarıyla görüştüğümüzde gerekli minimum özelliklere sahip, en hızlı bir şekilde üretebileceğimiz bir cihaz üretmeye çalıştık. Yapmış olduğumuz cihaz ile basıncı ayarlayabiliyoruz. Tamamen taşınabilir bir cihaz. Batarya eklendiğinde elektriksiz de çalışılabiliyor. Eklemelere açık bir şekilde daha da profesyonel hale geliyor. Ekleme olmadan da çok iyi bir etki sağlayan, hastayı çok iyi bir şekilde hayatta tutmaya sağlayan bir cihaz" dedi.

Çiğli Belediye başkanı Gümrükçü; solunum cihazı için henüz bir isim düşünmediklerini ama "İmece" isminin yakışacağını da ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Hazal Kaya Acun Ilıcalı Ersin Korkut
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Loris Karius
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmir'den yerli solunum cihazı müjdesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:07:40. #1.15#
title