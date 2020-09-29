İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti
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İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti

29.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:38
İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti

Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü Gelecek Partisi'nde istifa haberleri ardı ardına geldi. Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, Karabağlar İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda 6 ilçe başkanı, istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Fidaner, ilçe başkanları adına bir açıklama yaparak, "Son zamanlarda ilçe başkanları olarak genel merkezin İzmir'e karşı yakışıksız politikaları bize bu kararı almaya mecbur bırakmıştır" dedi.

Fidaner, istifalarla ilgili şöyle konuştu:

"İstifalarımızın sebebi, siyasette izleyeceğimiz yol konusunda genel merkezle anlaşamamamız değildir. Ne yazık ki sorun partimizde siyaseten nasıl bir yol izleyeceğimiz değil, sorun bu partide siyaset yaptırılmamasıdır. Partimizin üst kademelerinde sorun çözme makamında olanlar, bugün partideki asıl sorunun kendisi olmaya başlamıştır. Genel merkez yetkililerinin 'benim adamım bu şehri yönetecek' anlayışı ve bu sebeple giriştikleri bilek güreşi artık bir meydan muharebesini dönüşmüştür. İzmir'i bu şehrin kendi dinamiklerine bırakmak yerine her gün yangını büyütüp genel merkezden bazıları kendilerine alan açmak için bu yangını araç olarak kullanmaktadır. İstikrarsızlık ve basiretsizlik, genel merkezden İzmir'e müdahale eden herkeste en üst perdeden kendini göstermektedir. Daha yeni il başkanı değişiminin olduğu şehrimizde, il yönetimi konusu bile genel merkez tarafından çözülememiştir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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