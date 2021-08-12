İzmir'deki ticari araç sürücülerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesince eğitim verilecek

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında ticari araç sürücülerine eğitim verilmesini içeren protokol imzalandı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında ticari araç sürücülerine eğitim verilmesini içeren protokol imzalandı.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse arasında imzalanan protokole göre, İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan şoför tanıtım kartlarının eğitimleri planlanacak.

Birlikte yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mutlu, topluma daha kaliteli ve güvenli hizmetler sunulması için şoför tanıtım kartları eğitimlerinin düzenlendiğini aktardı.

Türkiye'deki esnaf birlikleri içinde şoför tanıtım kartı eğitimlerini verme yetkisinin sadece İzmir'de bulunduğuna dikkati çeken Mutlu, "Birliğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet müdürlüğü ile iş birliği altında eğitimler düzenleyecek. Bu eğitimlerin konuları temel trafik güvenliği, stres ve öfke kontrolü, kadın erkek eşitliği, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele ve ilk yardım başlıkları altında toplanmakta." ifadelerini kullandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise sosyal hayatta önemli ve etkin bir konuma sahip olan esnaf teşkilatı ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Ticari araç sürücülerinin uluslararası standartta eğitim alacaklarını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Düzenlenen eğitimler, uzaktan öğrenim için özel hazırlanan yazılım üzerinden sürücülere ulaştırılacaktır. Ayrıca, yapılan protokol kapsamında eğitimlerin bir kısmı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilecek ve düzenli olarak güncellenecektir. Ticari araç sürücülerinin daha kalifiye olması, insanlara daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri vermeleri eğitimden geçer."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz