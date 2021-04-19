İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
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İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu

İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.

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İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu

İZMİR - İzmir Kemalpaşa'da bir kişi, annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğlen saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkii Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki M.A. isimli şahıs, annesinin 10 yıl önce evlenip sonra boşandığı eski eşi 55 yaşındaki Mahmut Karşıcı'yı annesinin evinin önünde gördü. Bu sırada aracında olan M.A., aracından inerek Karşıcı'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Çevredekilerin olayı görmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karşıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karşıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, cinayet anları ise sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Murat A.'nın pompalı tüfekle yolda yürüyen Mahmut Karşıcı'ya önce arkasından defalarca ateş ettiği görülürken, Murat A.'nın Karşıcı yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettiği yansıyor. Görüntülerde ayrıca, zanlının cinayet sonrası bir süre daha olay mahallinde dolandığı, çevredekilerle konuştuğu ve bir evin bahçesine girdiği yer aldı.

Öte yandan M.A.'nın, Karşıcı'nın annesi hakkında olumsuz konuşması sebebiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu
İzmir'deki korkunç cinayet kamerada.. Annesinin eski eşini böyle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ

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