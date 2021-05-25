İzmir'deki hastanelerde BioNTech aşı uygulama merkezi sayısı artırıldı
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İzmir'deki hastanelerde BioNTech aşı uygulama merkezi sayısı artırıldı

İzmir'deki hastanelerde BioNTech aşı uygulama merkezi sayısı artırıldı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, perşembe gününden itibaren İzmir genelindeki tüm devlet hastanelerinde BioNTech aşısının yapılmaya başlanacağını söyledi.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, perşembe gününden itibaren İzmir genelindeki tüm devlet hastanelerinde BioNTech aşısının yapılmaya başlanacağını söyledi.

Kızılelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Karşıyaka Semt Polikliniğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılanmanın önemli olduğunu söyledi.

İzmir genelinde yaklaşık 2 milyon doz aşının uygulandığını vurgulayan Kızılelma, "BioNTech aşısını 9 hastanede uyguluyorduk. Daha fazla aşı yapabilmek için BioNTech Aşı Uygulama Merkezi sayımızı arttırdık. Dünden itibaren 23 hastanede ve 6 semt polikliniğinde BioNTech aşısı yapmaya başladık. Perşembe gününden itibaren ilimizde tüm devlet hastanelerinde bu aşı uygulanmaya başlanacak." dedi.

Kızılelma, Sinovac aşılarının tüm hastane ve aile hekimlerinde uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

Aşı olmak için semt polikliniğine gelen Saadet Özbay ise Kovid-19 salgını boyunca tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede aşılanmanın önemine değinen Özbay, "Eğer aşı olursak bu hastalık biter. Biz de sevdiklerimize yeniden kavuşuruz, onlara vakit ayırırız. Ben herkese aşı olmalarını öneriyorum." dedi.

Erol Özbay da aşı olduğu için mutlu olduğunu, hastalığın en kısa sürede hem Türkiye'de hem de dünyada sona ermesini istediğini ifade etti.

İzmir'deki hastanelerde BioNTech aşı uygulama merkezi sayısı artırıldı
İzmir'deki hastanelerde BioNTech aşı uygulama merkezi sayısı artırıldı
İzmir'deki hastanelerde BioNTech aşı uygulama merkezi sayısı artırıldı
İzmir'deki hastanelerde BioNTech aşı uygulama merkezi sayısı artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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