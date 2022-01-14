İzmir'deki depremde ölen ikizler anısına "Sonsuzluk Atölyesi"

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün anısına, Bornova'daki Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nda "Sonsuzluk Atölyesi" açıldı.

Okulun bahçesinde kurulan, çeşitli işlikler, tarım alanı ve hayvan barınaklarının bulunduğu atölyenin açılışı, ikizlerin annesi Tülin Batmaz, babası Alican Alpgündüz ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan anne Tülin Batmaz, projeyi heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Atölye açık alanda bir dolu duyguyu ve çocuğu barındırabilir. İnanıyorum ki şu an Sayra ve Çınar da aramızdalar ve bu projeyi destekliyorlar. Bu atölyenin birçok çocuğa yarın olacağına inanıyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de atölyeyle hem ikizlerin adlarını yaşatmayı hem de binlerce çocuğun güzel duygularla geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"Onlarla gurur duyuyorum"

Okul müdürü Hüseyin Yaldız ise Sayra ve Çınar'ın Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda eğitim gördükleri dönemde okul müdürlüğünü yaptığını, ikizleri tanıma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Çınar, inanılmaz girişimci, yardımsever, sevecen ve iyi bir Fenerbahçeliydi. Bir arkadaşının ihtiyacı varsa hemen oradaydı. Sayra'yı hep korurdu. Depremde üzerine sarılarak onu kurtarmaya çalışmış. Sayra'nın coşkusu, heyecanı çok başkaydı. Onları cümlelere sığdırsam onlara haksızlık olur. Onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Atölyenin iyilik üretmek üzere oluşturulduğuna işaret eden Yaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep içimizde yaşayabilecekleri ve öğrencilerimin de onlar adına üretebilecekleri bir alan olsun istedim. Burada üretilecek her iyiliğin, yapılacak çalışmaların tüm geliri LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı ailelerine, ihtiyacı olan okullara gidecek. Seramik çalışması yapılacak, üretilenler satılacak, gelirleri bağışlanacak. Öğrenciler kitap yazacak, satacaklar, gelirler bağışlanacak. Açık alan sınıfı olacak. Kedi ve tavşan barınakları olacak. Bitki üreteceğiz. Resim sergisi ve kitap okuma günleri gibi çok fazla etkinliği içinde barındıran bir yaşam alanı oluşturduk."

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

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