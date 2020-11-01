Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
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Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

01.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:15

İzmir'de depremde hasar gören Karagül Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı. Kontrollü olarak yıkılan Karagül Apartmanı'nın kolonlarının kesildiği de iddia edilmişti.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı.

YIKIM ÖNCESİ ÖNLEMLER ALINDI

Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı.

Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

TOZ BULUTU OLUŞTU

Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi. Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.

Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 20:14:39. #1.15#
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