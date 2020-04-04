İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu - Haberler
Karşıyaka, Zabıta, İzmir, Güncel

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ile pazaryerlerinde maske takılma zorunluluğuna uyulduğu görüldü.

04.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:57
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ile pazaryerlerinde maske takılma zorunluluğuna uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ek genelge sonrası, 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Pazaryerleri ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İzmir'in kalabalık bölgeleri ile pazaryerlerinde kuralların ilk gününde uyulduğu gözlemlendi. Karşıyaka Çarşısı'nda arabayla dolaşan zabıta ve polis ekipleri sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması yönünde anons yaptı. Vatandaşların birçoğunun maske taktığı ve sosyal ve mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlardan Özgür Özden, 20 yaş ve altına gelen yasaklardan sonra sokakların daha da boş kaldığını belirterek, "Daha önce çocuklar oynuyordu. Uzun süredir kimse parka gelmiyor. Gençler daha düne kadar buraya gelip basketbol oynuyorlardı. 20 yaş ve altı yasaklanınca onlar da çıkmıyor. Genel anlamda İzmir'in bu yasaklara uyduğunu söyleyebilirim" dedi. Çiğli ilçesinde kurulan Evka-2 pazarında ise vatandaşlar ve esnaf maskesiz dışarı çıkmadı. Pazaryeri girişinde bulunan zabıta sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda vatandaşları uyardı. Pazaryeri esnaflarından Mehmet Yaman, "Alınan tedbirlere biz de vatandaşlar da uyuyoruz. Ellerimizde eldiven var, maske takıyoruz. Sosyal mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Maske takmayan çok az kişi geliyor" ifadelerini kullandı. Açıkta olan ürünlerini önlem amaçlı üstünü kapattığını belirten esnaf İbrahim Özmen ise "Bütün ürünlerimiz kapalı bütün tedbirleri almış durumdayız. Mesafemizi koruyoruz, para alıp verirken daha tedbirliyiz. Daha bilinçli olmalarını söylüyoruz. Tezgahımızda her şey kapalı. Tedbirlerin bir kısmı yeterli bir kısmı yetersiz. Kimisi bilinçli kimisi değil. Devlet önlem alsa da vatandaşların hepsi uymuyor" diye konuştu. Alışveriş yapmaya gelen Songül Durgun da "Sadece pazar yerinde değil her yerde önlem alınmalı. Alınan önemlerin vatandaşlar tarafından uygulanması gerekiyor" dedi.

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Beren Saat Guido Senia Simge Sağın Haluk Levent
Spor Neymar Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 19:32:51. #1.15#
title