İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

İZMİR'de, son olarak Gürcistan'da olduğu belirlenen suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatlarıyla, sözde uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını iddia ederek birçok kişiyi darp edip, ateşli silahlarla ağır yaralayan 24 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, son olarak Gürcistan'da olduğu belirlenen suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatlarıyla, sözde uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını iddia ederek birçok kişiyi darp edip, ateşli silahlarla ağır yaralayan 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok organize suç örgütü üyesinin evinde yapılan aramalarda çok miktarda esrar maddesi ele geçirilirken, bazılarının ise evlerinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Gürcistan'ın Batum şehrinde olduğu belirlenen organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla hareket eden ve sözde uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını iddia ederek birçok kişiyi darp edip, silahla yaralayan şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Toplamda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 24 şüphelinin gözaltına alındığı ve yakalananların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

EVLERİNDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polisin adreslerde yaptıkları aramalarda çok miktarda esrar ele geçirildiği, bazı evlerde ise uyuşturucu elde etmek amacıyla hint keneviri yetiştirildiği ve bunun için özel ekipmanlarla düzenekler kurulduğu tespit edildi. Ayrıca, aramalarda 5 tabanca ve bunlara ait şarjörler ile çok sayıda delici alete de el konuldu.

DÖVÜP KAMERAYA ALMIŞLAR

Rusya ve Balkan ülkeleri arasında sürekli olarak konumunu değiştiren ve son olarak Gürcistan'ın Batum kentinde olduğu belirlenen firari Binali Camgöz'ün talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin, uyuşturucu madde kullandığını iddia ettikleri kişileri darp edip, bunu da cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri ve kayıtları da Camgöz'e ilettikleri öğrenildi. Camgöz'ün ise uyuşturucuya karşı mücadele ediyormuş gibi gözüküp sempati kazanmak için bu kayıtları sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü. Sosyal medyadaki bu paylaşımları beğenip, öven kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BİNALİ CAMGÖZ KİMDİR?

Hakkında birçok suç dosyası bulunan Binali Camgöz'ün adamları olduğu belirlenen kişilere daha önce de operasyon düzenlenmiş ve söz konusu çeteyle birlikte hareket ettiği belirlenen 39 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. 39 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örguüte üye olmak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek", "silahla yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan dava açılmıştı. Ayrıca Camgöz'ün adamlarının, Foça ilçesinde manav işleten İsmail K.'yi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirmesiyle silahla yaraladığı da iddialar arasında yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı