İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir-Aydın kara yolunun Çamlık Mahallesi yakınlarında Ali Rıza Üretmenoğlu yönetimindeki 35 LDD 84 plakalı motosiklet devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Üretmenoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA
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