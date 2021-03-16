Son dakika haberi... İzmir'de selden zarar gören vatandaşlara nakdi yardım dağıtılmaya başlandı
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Son dakika haberi... İzmir'de selden zarar gören vatandaşlara nakdi yardım dağıtılmaya başlandı

16.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:51
Son dakika haberi... İzmir'de selden zarar gören vatandaşlara nakdi yardım dağıtılmaya başlandı

Son dakika haber... İzmir'de, geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketinde maddi zarar gören bin 228 aileye verilmek üzere 3 milyon 819 bin TL nakdi yardım dağıtılmaya başlandı.

İzmir'de, geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketinde maddi zarar gören bin 228 aileye verilmek üzere 3 milyon 819 bin TL nakdi yardım dağıtılmaya başlandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İzmir'de, geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketinde maddi zarar gören ailelere yönelik nakdi yardımlar İzmir Valiliği koordinesinde dağıtılmaya başlandı. Selin vurduğu ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk talimatıyla gönderilen 3 milyon 819 bin TL nakdi yardım, 12 ilçede kaymakamlıklarca tespit edilen ihtiyaç sahibi bin 228 aileye dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak ilçesinde ikamet eden ve selden zarar gören Sultan Civciv ile Didem Yıldırım isimli vatandaşlara bin 228 aileyi temsilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk adına yardım çeklerini teslim etti.

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Vali Yavuz Selim Köşger, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının her türlü sıkıntısında yanında olduğunu kaydederek, "Son zamanlarda ilimizde meydana gelen afetler kapsamında vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için hızlı bir şekilde 3 milyon 819 bin TL nakdi yardımı, 12 ilçemizde ikamet eden bin 228 ihtiyaç sahibi aileye teslim etmemiz için bizlere aktardı. Gönderilen nakdi yardım valiliğimiz koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe kaymakamlıklarına aktarılmış ve ödemeler ailelerimize verilmeye başlanmıştır. İlin valisi olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğab olmak üzere Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a İzmirli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Son dakika haberi... İzmir'de selden zarar gören vatandaşlara nakdi yardım dağıtılmaya başlandı
Son dakika haberi... İzmir'de selden zarar gören vatandaşlara nakdi yardım dağıtılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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