İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
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İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim

İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'de son günlerde yaşanan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından İzmir'de şehirler arası seyahat eden otobüsler, sıkı denetime tabi tutuldu.

Türkiye'de son günlerde yaşanan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından İzmir'de şehirler arası seyahat eden otobüsler, sıkı denetime tabi tutuldu. Polis ekipleri, sürücülerin belgelerini kontrol ederken, otobüste seyahat eden vatandaşlar ve şoförlere uyarılarda bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sıkça yaşanan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından kentte otobüs kazası yaşanmaması için sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, sürücülerin evraklarını incelerken, yolcuların da emniyet kemeri ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda, "Son dönemde yaşanan kazalardan dolayı ne yazık ki çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Yolcularımızın yapması gereken emniyet kemerlerini takmak. Yol boyunca kemerlerimizi takalım ve lütfen çıkarmayalım. Pandemi nedeniyle de maskelerimizi yine yolculuk boyunca çıkarmayalım" diye uyarıda bulundu.

Sürücülerin de belgelerini inceleyen ekipler, sürücülerden yolculuk esnasında mola ve dinlenme saatlerine uyup, zamanında şoför değişimi yapmalarını ve emniyet kemerlerini çıkarmamaları gerektiğini söyledi.

"Şoförlerin yanı sıra firmaların da denetlenmesi gerekiyor"

Firmaların otobüs şoförlerini fazla çalışmaya zorladığını, çalışmazsa işten çıkmaları yönünde baskı uyguladığını söyleyen şehirler arası otobüs şoförü Ethem Ayvaz, kazaların önüne geçilmesi için firmaların da denetlenmesi gerektiğini belirtti. Ayvaz, "Şoförler yorgun ve uykusuz yola çıkıyorlar. Şoförlerin yanı sıra firmaların da denetlenmesi gerekiyor. Sürücüler 22-23 saat yol yapıyorlar. Sonra dinlenmeden yine yola gönderiyorlar. Sertifikası tam olan yolculuğa çıkıyor. Ondan sonra şoförleri sorumlu tutuyorlar. Her kazada ne firma sahibi ne de araç sahibi sorumlu oluyor; bütün sorumluluğu şoförlere yıkıyorlar. Bizim çalışma süremiz 9 saattir. 4 buçuk saatlik periyotlar halinde çalışmamız gerekir. Ama bizi zorluyorlar, 'Eğer yola çıkmazsan işi bırak' diyorlar. Biz ekmek parası için çalışıyoruz, bırakırsak ne iş yapacağız. Otobüste 30-40 kişi taşıyoruz. Niye vebal alayım? 22 saat yol gidiyorum. 2 saat sonra yeniden yola çıkarmaya zorluyorlar. Gitmiyorsan işi bırak diyorlar" dedi.

Kurallara uyuluyor

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yolcuların ve sürücülerin yolculuk kurallarına riayet ettikleri görüldü. Seferleri hakkında açıklama yapan şehirler arası otobüs sürücüsü Fatih Çam, "Memur arkadaşlar gerekli denetimleri yapıyorlar. Biz de kurallara uyarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu araçta 3 şoför çalışıyor ve 3 günde bir sürekli değişiyoruz. Seferlerde 2 kaptan olarak çalışıyoruz değişimli olarak" dedi. Bir başka otobüs şoförü Ömer Meral ise, "Denetimlerin sıklaşması gayet güzel bir uygulama. 24 saat içerisinde 9 saat çalışıyoruz. 4 buçuk saat yol gittikten sonra sürücü değişiyor. Yolcularımız da emniyet kemeri ve maskelerini takarak seyahatlerini gerçekleştiriyorlar" açıklamasında bulundu. - İZMİR

İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
İzmir'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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