İzmir'de sağanak; esnaf ilk iş gününde su baskınıyla karşılaştı
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İzmir'de sağanak; esnaf ilk iş gününde su baskınıyla karşılaştı

İzmir'de sağanak; esnaf ilk iş gününde su baskınıyla karşılaştıİZMİR'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Bayraklı Sevgi Yolu ile Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı.

01.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:18

İzmir'de sağanak; esnaf ilk iş gününde su baskınıyla karşılaştı

İZMİR'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Bayraklı Sevgi Yolu ile Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Koronavirüs sonrasındaki normalleşme sürecindeki ilk iş gününde esnaf, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzmir'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle her sağanak sonrası suyla dolan Kemeraltı Çarşısı, Bayraklı Sevgi Yolu, Konak gibi bölgelerde sıkıntı yaşandı. Koronavirüs salgını tedbirleri sonrasındaki normalleşme sürecinde, ilk iş günlerinde dükkanlarını açan esnaf, su baskınıyla karşılaştı. Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki su baskını sonrasında, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Esnaf, dükkanının önünü süpürge ve faraşlarla temizledi. Alpaslan Mahallesi 1620/4 sokakta ise etkili sağanak sebebiyle asfaltta göçükler meydana geldi. Bölgede bulunan dağdan gelen yağmur suları sebebiyle sokakta derin oyuklar oluştu.

'5 DAKİKA İÇİNDE SU BASTI'

Bayraklı'da bir kıyafet mağazasında çalışan Sibel Onur, "Burada her zaman bu problemi yaşıyoruz. Normalde nisan ayında olurdu fakat hazırlıksız yakalandık. 5 dakika içinde su bastı. Su bizim mağazamızın girişinde ikinci basamağa kadar geldi ama içeri girmedi. Biz zaten hemen dışarıdaki mankenleri içeri almıştık. Şimdi temizlendikten sonra onları geri çıkarıyoruz" dedi.

Sevgi Yolu'ndaki bir manavda çalışanların karşıdan karşıya geçmek için alışveriş arabalarını kullanması ilginç görüntüler oluşturdu. Çalışanlardan Engin Boran, "Kanalizasyonun yetersiz gelmesi sıkıntı yarattı. Biz biraz yüksekte kaldığımız için sıkıntı yaşamadık. Çileklerimizden bir kısmı suyla gitti. Tezgahın altındaki meyveler zarar gördü. Arkadaşımız yaşlı teyzeleri karşıdan karşıya geçirdi. Su nedeniyle yürüyemediler" diye konuştu.

'İLK İŞ GÜNÜMÜZE BU ŞEKİLDE BAŞLADIK'

Kemeraltı Çarşısı'nda yağmur suları dükkanların içine kadar girdi. Dükkanlardan suları dışarıya çıkaran esnaf, mazgallardan taşan pis suyu temizledi. Çarşıda bulunan Küçük Demir Han'da ise esnaf, hazırda tuttukları yağmur çizmelerini giyerek kovalarla suyu boşalttı. Bazı esnafın ise, dükkanlarının kapısına yağmur sularının girmemesi için bariyer yaptığı görüldü. Konak ilçesinde ise, yolların sularla kaplanması nedeniyle araçlar hareket etmekte zorlandı, trafik sıkıştı.

Yağmur başladıktan 15 dakika sonrasında suyun yükseldiğini anlatan Kemeraltı esnafından Özgür Yılmaz, "Yağmur bir anda bastırdı. Dükkanlara kadar su girdi. 5 dakika daha yağsaydı dükkanların tamamını da su basabilirdi. Bugün ilk iş günümüzdü ama maalesef bu şekilde başladık" diye konuştu.

Kemeraltı'nda gelinlikçide çalışan Semih Sıtkar ise, "Kısa sürede temizleyebildik ama yağmur devam ediyor. Tüm gün burayı temizlemekle uğraşacağız. Ben dükkanımın önüne bariyer yapmıştım. O sayede su içeri girmedi. Şimdi lastiklerini değiştiriyorum daha iyi olması için. Koronavirüs sonrasında ilk iş günümüz bereketiyle geldi, nasip" dedi.

İzmir'de sağanak; esnaf ilk iş gününde su baskınıyla karşılaştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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