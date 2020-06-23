İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında
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İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında

İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında (3)TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADIGaziemir'in Aktepe Mahallesi'nde, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle derenin taşması sonrasında yaşanan sel felaketinde, sokaklardaki sular çekildi.

23.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:08

İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında (3)

TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gaziemir'in Aktepe Mahallesi'nde, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle derenin taşması sonrasında yaşanan sel felaketinde, sokaklardaki sular çekildi. Sokakların zemini, suların çekilmesiyle birlikte çamurla kaplandı. Belediye ekipleri, temizlik ve tahliye çalışması yaptı. Su basan evlerdeki hasar tespit çalışmalarına da başlanırken, sular altında kalan evlerin sahipleri de kurtarabildikleri eşyalarını evlerin dışına çıkardı.

OLTA ATAN ADAM KONUŞTU

Sağanak sonrasında derenin taşması nedeniyle sular altında kalan sokağa olta atarak belediyeye tepki gösteren mobilyacı Kamil Gencer, "Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Hala pislikler olduğu gibi burada duruyor. Baktık olacak gibi değil, biz de vakit geçsin dedik, olta attık. Bakalım ne çıkacak dedik. Gazeteciler çıktı. Buradaki rezilliği herkes görüyor. Altyapı oldukça zayıf. Hemen düzeltilmesi lazım. Normalde bizim mahallemize sıfır hizmet var. Görünen köy kılavuz istemez. Tüm esnaf ve mahalleli mağdur. Diz boyu sular altında kaldık. Sosyal medyada olta atmam hakkında yorumlar yapmışlar. İyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Diğer mahalleliler de, belediyeye ekiplerin geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.

'BELEDİYE EKİPLERİ SONRAKİ SÜREÇTE YARDIMCI OLDU'

İşyerini su basan restoran işletmecisi Tahsin Mamay ise, şunları söyledi:

"Sokaklar komple su altında kaldı. İnsanların evlerine kadar sular girdi. Esnaf da mağdur oldu. Gerçekten büyük bir eziyet çekildi. Korkudan ötürü ağlayanlar sızlayanlar oldu. Yağmur durduktan sonra artık sıkıntı bir şekilde atlatıldı. Geç kalındı biraz olaya müdahale edilmekte. Yağmur bir anda bastırdı. Belediye yetkilileri sonraki süreçlerde yardımcı oldular. Her yağmur yağdığında problem yaşıyoruz ve bu durumlarla karşılaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

'YETKİLİLER YARDIMCI OLSUN'

Evi dere kenarında olan mahalleli Ayşe Şahin, ise bu sıkıntıyı hep çektiklerini belirterek, "Bu dereye bir çare bulsunlar. Önceden de taşmalar oluyordu ama bu kadar değildi. Şu anda çok korkuyorum, çok kötü bir durum yaşıyoruz. Bizim evimize de girdi, oğlumla suları taşıdık. Komşularımızın evlerini de sular bastı. Yetkililer yardımcı olsun" dedi.

İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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