Menderes İTOB'da İtfaiye İstasyonu açıldı

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in organize sanayi bölgelerine itfaiye merkezleri kurulmasına yönelik projesinin ilk adımı Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçti. İTOB Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye İstasyonu'nun açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Sanayimizi büyütmek için sanayicilerimizle birlik içinde çalışıyoruz. İtfaiye tesisimiz, İTOB başta olmak üzere Menderes'teki birçok yerleşimin afet ve yangın güvenliğini sağlayacak"dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent genelindeki organize sanayi bölgeleri (OSB) bünyesinde itfaiye merkezleri kurulmasına yönelik projesinin ilk adımı hayata geçti. Menderes'in Tekeli Mahallesi'nde yer alan İTOB' da İtfaiye İstasyonu açıldı. Açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ramazan Acar, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, itfaiye çalışanları ve davetliler katıldı.

Büyükşehir'den tam destek

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İTOB yönetiminin başarılı çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, "İzmir sanayisi, şüphesiz ki şehrimizin refahını büyüten temel sektörlerden biri. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasitesi ve yetkileriyle İzmir sanayisinin, sanayicilerinin ve bu tesislerde çalışan binlerce emekçinin arkasındadır" dedi.

Menderes ormanlarına koruma

Organize sanayi bölgeleri ile yaptıkları protokol kapsamında hayata geçen tesisin önemine değinen Soyer, şunları söyledi: "Sanayimizi büyütmek için sanayicilerimizle ortaklık içinde çalışıyoruz. Bugün yaptığımız açılış, İzmir sanayisine verdiğimiz önemin en somut adımlarından biri. İzmir sınırları içerisinde yer alan beş organize sanayi bölgesi; İTOB, ALOSBİ, İZBAŞ, KOSBİ ve PANCAR ile yaptığımız protokollerin ilki olan İTOB Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye İstasyonu'nun faaliyete geçmesi bu nedenle özel anlam taşıyor. İzmir'in 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer aldığı üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortalama 6 dakikadan az olan yangına müdahale süresini, beş dakikaya indirmek için itfaiye istasyonlarını yaygınlaştırıyor. Teknik donanıma ve nitelikli insan gücüne yatırım yapıyor. İTOB ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz bu projenin bölgeyi pek çok felakete karşı daha dirençli hale getireceğine inancımız tam. Buradaki itfaiye tesisimiz, İTOB başta olmak üzere Menderes'teki birçok yerleşimin afet ve yangın güvenliğini sağlayacak. İstasyonumuzun bulunduğu yer aynı zamanda Menderes'in ormanlarında çıkabilecek yangınlara müdahale için de kritik öneme sahip. "

Soyer'den itfaiyecilere kutlama mesajı

Konuşmasında itfaiye emekçilerine de teşekkür eden Başkan Soyer, "Bir binanın görünen yanı taşlarıdır. Onu ayakta tutan ise içindeki görünmeyen harçtır. İtfaiye emekçilerimizin şehrimizin harcı olduğunu çok iyi biliyorum. Bu buluşmamız vesilesiyle her birini tek tek kucaklıyor ve yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Bu istasyonlar çok önemli

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Öncelikle yangın çıkmasın ama hayatın realitesi, maalesef oluyor. Değişik noktalarda bu tür istasyonların olması çok önemli. Doğrusu bugün burada duyduklarımdan ve gördüklerimden memnuniyetimi ifade etmek isterim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Artık daha da güçlüyüz

İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ramazan Acar da yaptığı konuşmada OSB'lerin her geçen gün sanayi sektörüne katkı sağladığını ifade ederek, "OSB'ler, yeni kaynaklar yaratılmasına öncelik eden Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kalesidir. 2002 yılında İzmir Ticaret Odası ve 14 meslek komitesi talebi üzerine kooperatif olarak kurulan İTOB hızla marka olma yolunda ilerliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. İTOB İtfaiye İstasyonu ile birlikte artık daha da güçlüyüz" dedi.

39 milyon 300 bin liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçen İTOB Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye İstasyonu, 5 bin metrekarelik alanda inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi, İTOB tarafından inşa edilen binanın iç donanımı için 300 bin lira harcadı. Yaklaşık 39 milyon liralık üç itfaiye aracı sanayi bölgesi içerisinde konumlandırıldı. İtfaiyecilik yüksekokulu ve meslek lisesi mezunu 80 personel alımı yapıldı. Söz konusu personel organize sanayi sitelerinde istihdam edilecek. İtfaiye eri memur personel alımları 2022'de de devam edecek.