İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

1 Şubat'ta sabah saatlerinde meydana gelen deprem korkuttu. Son Depremler! İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de peş peşe yaşanan depremler İzmir'de paniğe sebep oldu. İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İZMİR'DE NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devamında AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Son gelen bilgiye göre ise aynı bölgede 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Son dakika! Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ayvalık ve Edremit çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Ege'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem! İzmie'de nerede deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: ÇANAKKALE VE BALIKKESİR'DE DEPREM OLDU MU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Balıkkesir ve Çanakkale çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ayvalık ve Edremit çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre sabah saat 08.03'de Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE'DE DEPREM BİLGİLERİ

Tarih (TS)01.02.2021 - 08:03:24

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Merkezi: Ege Denizi

Enlem:.38.9640 (K)

Boylam: 26.0576 (D)

Derinlik. 24.46 (KM)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 1 Şubat Pazartesi AFAD güncel deprem listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ege'de meydana gelen deprem il ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.