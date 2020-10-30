İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı
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İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı

30.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:02

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde birçok yapı ağır hasar gördü. Alsancak liman bölgesinde yapımı devam eden bir viyadük de deprem nedeniyle yıkıldı. Viyadüğün aktif olmaması facianın önüne geçti.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Kent genelinde vatandaşların sokağa dökülürken, yapılarda da büyük ağır hasarlar oluştu. Birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalanların olduğu söyleniyor.

VİYADÜK YIKILDI

Alsancak liman bölgesinde yapımı devam eden bir viyadük de deprem nedeniyle yıkıldı. Viyadüğün aktif olmaması olası can kaybının önüne geçti. Sosyal medyada elden ele dolaşan görüntüler, depremin etkisinin ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor.

İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı
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