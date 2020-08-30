İzmir'de klasik otomobillerle bayram korteji
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İzmir'de klasik otomobillerle bayram korteji

İzmir'de klasik otomobillerle bayram kortejiİZMİR Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle toplanarak Alsancak'tan İnciraltı'na kadar kortej yaptı.

30.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:39

İzmir'de klasik otomobillerle bayram korteji

İZMİR Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle toplanarak Alsancak'tan İnciraltı'na kadar kortej yaptı. Dernek Başkanı Murat Akarsu, 'Vatandaşlarımızın ilgisi üst düzeyde. Bundan sonraki özel günlerde de toplanmaya devam edeceğizö dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü sebebiyle, İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, tarihi otomobilleriyle birlikte kortej düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası önünde toplanan yaklaşık 60 üye, klasik araçlarını bayraklarıyla donattı. Tüm üyelerin gelmesiyle birlikte tarihi otomobillerin marşına basıldı. Kornalarla Alsancak semti Kordonboyu'nda başlayan kortej, İnciraltı'nda sona erdi. İzmir Klasik Otomobil Derneği Murat Akarsu, özel günlerde bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Akarsu, '30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle dernek üyelerimizle birlikte büyük bir kortej yapıyoruz. Başta önderimiz Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlara her zaman minnet duyacağız. Dernek olarak özel günlerimizde araçlarımızın bakımlarını yapıp garajdan çıkarıyoruz. Halkımız da bizleri yollarda görünce büyük bir ilgi gösteriyorlar. Bunun yanında bizlere balkonlardan bayraklarla eşlik ediyorlar. Yaz günü ve sıcak bir hava olmasına rağmen çoğu arkadaşımız tatilde olmasına rağmen bugün toplandık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki özel günlerde de yine dernek olarak toplanacağız. Önümüzde 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu var. O gün daha kalabalık bir kortej yapacağızö ifadelerini kullandı.

'KLASİK OTOMOBİLLERİN HİKAYESİ VAR'

Dernek üyelerinden Uğur Özen (42), bayram coşkusunu klasik arabalarıyla yaşadıklarının altını çizdi. Özen, 'Bu Pazar günümüzü böylesine mutlu ve coşkulu bir şekilde dernek üyelerimizle birlikte geçirmekten dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir konvoy oldu. Dernek olarak her özel günde mutlaka bir kortej yapıyoruz. Tabi bu kortejler İzmir halkının da hoşuna gidiyor. Klasik araçları görünce mutlu oluyorlarö diye konuştu.

Grubun en genç üyelerinden Münevver Ağlamış (20), klasik otomobil sevgisinin aileden geldiğini söyledi. Ağlamış, 'Klasik arabalara merakım aslında doğduğumdan beri başlamış. Çünkü babam klasik otomobillerle ilgileniyor. Onun yanı sıra ablam da çok seviyor. Çocukluktan itibaren bana da hep klasik otomobil sevgisini aşılamışlar. O yüzden benim de arabalarla aramda bir bağ oluştu. Diğer arabalardan en büyük farkı kullandığınız zaman bir hikayesi olduğunu biliyorsunuz. Benim dikkatimi de bu çekiyor. Diğer arabalar gibi plastiğin içinde değil, gerçek bir efsanenin içinde gidiyorsunuz. Özel günlerde toplanıp kortejler yapıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı da hepimiz için çok özel bir gün. Bugün bu özgürlüğü yaşıyorsak atalarımız sayesinde yaşıyoruz. Onlara bu şekilde sevgimizi göstermeye çalışıyoruzö dedi.

İzmir'de klasik otomobillerle bayram korteji

Kaynak: DHA

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