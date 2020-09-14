İzmir'de kabus evi
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İzmir'de kabus evi

İzmir'de kabus evi İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A.(41), bileklerini keserek intihara kalkıştı.

14.09.2020 08:30 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:37

İzmir'de kabus evi İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A.(41), bileklerini keserek intihara kalkıştı. A.A. hastanede tedaviye alınırken, olaydan bir saat sonra A.A.'nın evinde çıkan yangın nedeniyle evi kül oldu. Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A., oturduğu evde bileklerini kesti. A.A.'nın intihar ettiğini gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. A.A. ihbar üzerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. OLAYDAN BİR SAAT SONRA EVİ YANDI Öte yandan, A.A.'nın oturduğu evde olaydan bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale bulundu. Yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

İzmir'de kabus evi

Kaynak: DHA

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