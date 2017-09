İzmir'de İlk Kez Körfez Festivali Yapılacak

İzmir Körfezi'nde 6 yıl sonra ilk kez yelkenlerin süzüleceği İzmir Körfez Festivali öncesi konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmir'de artık denize yüzümüzü dönmek hepimizin boynunun borcu" derken eskir bir liman olan Pasaport için de, "Pasaport'a bir yat limanı yapılması için Hükümeti harekete geçirebilirsek önümüzdeki sene Körfez ve denizcilik açısından problemleri aşmış olacağız" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Körfez Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. Festival öncesinde Konak Pier'de yapılan basın toplantısına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Arkas Holding Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer ile Konak Pier Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Koyuncuoğlu katıldı. Kocaoğlu, İzmir Körfezi için "Bakmadığımız için bize küsen, rengi değişen ve biz de bakmadığımız şeyde hakkımız yok diye arkamızı döndüğümüz ve 30-40 sene böyle yaşadığımız İzmir'de artık denize yüzümüzü dönmek, denizden istifade etmek, Körfez'le birlikte yaşamak, bir numaralı zenginliğimizin kıymetini bilmek hepimizin borcu, görevi. Çalışmaları doğru bir yol ve yöntemle başarabilirsek burada bulunan eski limana da, Pasaport'a da bir yat limanı yapılması için Hükümeti harekete geçirebilirsek, biz de 1,5 sene içerisinde Urla'daki yelken merkezimizi başarıyla yapabilirsek önümüzdeki sene Körfez ve denizcilik açısından problemleri aşmış olacağız" diye konuştu.



Uzun yıllar kirlilikle boğuştu



Geçmişte uzun yıllar kirlilikle boğuşan İzmir Körfezi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin peş peşe gerçekleştirdiği yatırımlarla her geçen gün biraz daha temizlenirken Körfez'e ilk mavi bayrak geçen temmuzda Urla'nın Kum Deniz Plajında çekilmişti. İç körfezdeki deniz suyu tahlilleri de yüzülebilir değerleri yakalamaya başlayınca İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlileri Körfez ile yeniden barıştırmak için yürüttüğü etkinliklere hız verdi. Körfez'in kurtarılması için kendisinden önceki belediye başkanları da dahil çok büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti: "Körfez'in sığlaşması, gemi sektörünün 3. nesil gemilerle 14-16 metre limana yanaşma mesafesinde derinlik araması; liman faaliyetlerinin kısırlaşmasına, küçük gemilerin girmesine neden oldu. Bir de kuzeyden eski gediz yataklarından gelen alüvyonların da Körfez'in dolmasını tehdit etmesiyle karşı karşıyayız. Biz proje başlattık. Sonra bunu Devlet Demiryolları ile ilerlettik. Devlet Demiryolları, liman yanaşma koridorunu derinleştirecek, biz de 13,5 kilometre uzunluğunda ve 250 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanalı yapacağız."



"Sağlığa zararlı unsur taşımıyor"



Körfez'in her noktasında su kalitesi açısından sağlığa zararlı hiçbir unsur taşımadığını kaydeden Kocaoğlu, "Ama zararlı unsur taşımamak ayrı, yüzülebilir kalitede su olması ayrı. Su kalitesinin artması için aynı zamanda Körfez balıkçılığını ve Körfez'deki canlı yaşamı tekrar geriye dönmek işin ayrı tarafı. Yani ticaret var, denizcilik var, balıkçılık var. Bu projeyi gerçekleştirirsek dünyanın en önemli geri kazanım projelerinden birini gerçekleştiririz" açıklamasında bulundu.



Körfez'e yat limanı konusu



Körfez'de bir yat limanı olmamasının ayrı bir konu olduğunu, Konak Pier bölgesinin eski İzmir limanı olduğunu hatırlatan Kocaooğlu, şöyle konuştu: "Bu limanın çok ufak bir yatırımla yat limanı olması 6 ay ya da bir sene sürer. Önce bu işimizi halletmemiz gerekiyor. Şuraya izin çıksa, ihale çıksa önümüzdeki sene yapılacak festivalde 'bizim gemileri bağlayacak marinamız yok' lafından kurtulacağız. Körfez cıvıl cıvıldı. Körfez'de yeni aldığımız vapurlar da olmasa hiçbir şey olmayacak. Ayrıca uzun müddettir yelken kulüplerinden yer talebi alıyoruz. Tesisi yapmak kolay ama yer bulmak kolay değil. Urla'daki eski ESHOT kampında 5-6 elken kulübü de barındıracak denizle irtibatında uluslararası yelken yarışlarının yapılabileceği bir mekanın planları çiziliyor. Önümüzdeki senenin başında ihaleye çıkar."



"Hayal etmiştim"



Arkas Holding Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da, festival hakkında şunları söyledi: "Eski bir İzmirli ve yelkenci olarak her zaman halkın Körfez ile iç içe yaşamasını hayal etmiştim. Festival kapsamında yarışı organize etmek, uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Dünyadaki sahil kıyısı şehirlere gittiğimde körfezde mutlaka yelkenlilerin olduğu marinalar ve yelken kullanan aileler vardır. İzmir de buna çok elverişli bir şehir. Bir yerden başlamak gerekiyor."



"Sorunlar çözülsün"



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Körfez geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar yelkenle bütünleşecek. Bunun ilk adımlarını görüyoruz. 1950'lerde Körfezimizde dört yelken kulübü vardı ama şimdi sadece bir yelken kulübümüz kaldı. İstiyoruz ki; milli ve olimpik sporcular çıkaracak kulüplerin sorunları ve yatların bağlanma sorunları çözülsün. Burayı yelken cennetine döndürme şansını elde etmek istiyoruz. Sayın Başkan Körfez'i güzelleştirmek için elinden ne gelirse yapıyor. İzmir Körfezi, bembeyaz yelkenlerle bu güzelliğin bütünleşeceği, eksik parçayı tamamlasın istiyoruz" derken Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer de, "Amatör denizcilik için bağlama yerlerini planın içerisine almasını rica ediyorum" dedi.



Ana etkinlik, İzmir Arkas Körfez Yarışı olacak



İzmir Körfez Festivali sayesinde üç gün boyunca tam bir görsel şölen yaşanacak, İzmirliler denizle buluşacak. Festivalin ana etkinliği İzmir Arkas Körfez Yarışı olacak. İzmir Körfezi bu yarışla 6 yıl sonra ilk kez yelkenlileri ağırlayacak. İzmir'in de bir uluslararası yat yarışı olması gerektiğine inançla yola çıkan Arkas, yarışı her yıl düzenlemeye devam edecek. Konak Pier önünde gerçekleştirilecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Kano Yarışları ile Karşıyaka'da yapılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları, Körfez'e ayrı bir renk katacak. Çocuklar ise kendileri için özel hazırlanan aktivite alanlarında gönüllerinde festivalin tadını çıkaracak. Festival, sevilen sanatçı ve grupların konserlerine de ev sahipliği yaparken ayrıca etkinlik görüntülerini içeren bir fotoğraf yarışması düzenlenecek. İzmir'in tarihi sembollerinden Konak Pier Alışveriş Merkezi'nde, Arkas'ın Çeşme yarışlarındaki fotoğrafların yer aldığı bir de sergi açılacak. - İZMİR