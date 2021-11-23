İzmir'de 'Gezici Dijital Karavan' projesi tanıtıldı

İZMİR (DHA) - İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) dijital dönüşüm vizyonu doğrultusundaki girişimlerinden 'Gezici Dijital Karavan' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Proje ile İzmir'de faaliyet gösteren firmaların dijital teknolojilerle tanışmaları ve iş süreçlerine dijital teknolojileri adapte etmeleri sağlanacak.

İZTO, üyelerinin işlerinde dijitalleşmeye yönelik hizmet anlayışının geliştirilmesi amacıyla içinde dijitalleşmenin her seviyesindeki işletmeye hitap edecek yazılım ve donanımın yer aldığı 'Gezici Dijital Karavan' projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtım toplantısı, İZTO toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda üyeleri katıldı. Karavan ile üyelerinin faaliyet gösterdikleri bölgeler ziyaret edilerek, iş ve üretim süreçlerine adapte edebilecekleri dijital teknoloji, yazılım ve donanımlarla tanışmaları için ortam sunulacağı belirtildi. Proje ile İzmir'de faaliyet gösteren firmaların dijital teknolojilerle tanışmaları ve iş süreçlerine dijital teknolojileri adapte etmeleri sağlanarak verimlilik ve rekabet güçlerini artırmalarının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca perakende sektöründen başlatılacak dijital dönüşümün süreç içerisinde diğer sektörlere de yayılması, perakende sektörünün ve domino etkisi ile süreç içerisinde tüm diğer sektörlerin dijital dönüşümünü sağlaması suretiyle kent, bölge ve ülke ekonomisi içerisindeki paylarını artırması hedefleniyor.