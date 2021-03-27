İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil
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İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

İzmir'de Kuş Cenneti bölgesinde yaşayan 9 flamingo telef olmuş halde bulundu. Endişeye sebep olan korkunç manzara sonrası açıklama yapan yetkiler, ölümlerin zehirlenme kaynaklı olmadığını, doğa olayı, elektrik çarpması ya da radyoaktivite olabileceği üzerinde durdu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, telef olmuş halde 9 flamingo sahildeki vatandaşlar tarafından bulundu. Flamingoların bulunmasının ihbar edilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Özellikle Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Kuş Cenneti bölgesinde yaşayan flamingoların toplu ölümü sebebiyle Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahile geldi.

İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil

ÖLÜMLERİN SEBEBİ ZEHİRLENME KAYNAKLI DEĞİL

Meydana gelen olay hakkında Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe açıklama yaptı. 9 flamingonun bu bölgede aynı şekilde telef olmasının normal bir durum olmadığının altını çizen Tepe, "Bugün Bayraklı sahilinde gördüğümüz bu manzara bizi oldukça şaşırttı. İlk veriler flamingoların zehirlendiğine yönelikti ama bizim yaptığımız incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği üzerinde duruyoruz. Belki elektrik çarpması da olabilir. Flamingoların 9'unun birden bu bölgeye düşmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu durumla ilgili çalışma yapacaktır. Kesin ölüm nedenleri de yapılacak bu çalışmanın ardından netleşir" dedi.

Telef olan 9 flamingo, yapılan incelemenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil
İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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