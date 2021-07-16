Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Buca Cezaevi olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, fiziki yapısı ve bina yaşından dolayı ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle kapatıldı.

Buca Cezaevi olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, fiziki yapısı ve bina yaşından dolayı ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle kapatıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 17 Mayıs 2021'de verdiği kararın ardından, 1959 yılında açılan cezaevi kapılarını kapattı.

Buca'da üzüm bağları ve tarım arazilerinin arasındaki 80 dönümlük alanda 1300 kişi kapasiteyle açılan cezaevi, sonraki yıllarda 3 bin 200 kişilik kapasiteye çıkarıldı.

İnşa edildiği dönemde Bayrampaşa Cezaevi ile birlikte Türkiye'nin en büyük 2 ceza infaz kurumundan biri olan cezaevi, 2000'li yıllara kadar adli, terör, çocuk ve kadın gibi tüm suç grupları ve cinsiyetlerin farklı koğuşlarda barındırıldığı bir kurum olarak faaliyet gösterdi.

Sonraki yıllarda suç grubu ve cinsiyetlere göre müstakil ceza infaz kurumlarının inşa edilmesiyle bu cezaevinde sadece adli suç grupları kapsamındaki yetişkin hükümlü ve tutuklular barındırılmaya devam etti.

Yıllar içinde şehirleşmeyle birlikte Buca ilçesindeki mahallelerin arasında kalan cezaevi, faaliyeti süresince birçok Yeşilçam filmine de sahne oldu.

Bu cezaevinde çekilen filmler arasında Orhan Gencebay ve Necla Nazır'ın oyunculuğunu yaptığı "Ben Doğarken Ölmüşüm" ile İrfan Atasoy ve Hamiyet Yankı'nın rol aldığı "Susuz Yaz" filmleri dikkati çekiyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra tutuklu ve hükümlülerin diğer ceza infaz kurumlarına nakledildiği 16 bloktan oluşan Buca Cezaevinin 17 Mayıs'ta kapatılmasına karar verildi.

Bugüne dek yaklaşık 600 bin hükümlü ve tutukluyu barındıran cezaevi, Adalet Bakanı Gül'ün oluruyla 17 Mayıs'ta resmen kapandı.

Bakan Gül, 12 Temmuz'da İzmir'de yaptığı açıklamada, kurum binasının modern infaz yöntemlerine uygun olmaması, depreme dayanıklılık anlamında sorun yaşanması ve İzmir'in de talebi üzerine kapatılmasına karar verdiklerini belirtmiş, "Buca'ya, İzmir'imize yakışır şekilde artık cezaevi değil en güzel şekilde nasıl değerlendirilecekse o şekilde kullanılması için oraya mahkum, tutuklu almama, kapatma kararımız var. İzmir'imiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

360 ceza infaz kurumu kapatıldı

Adalet Bakanlığı tarafından 2002 yılından bu yana standartlara uymayan 360 ceza infaz kurumu kapatıldı.

Toplumsal hafızalarda yer eden Ulucanlar Ceza İnfaz Kurumu 2006 yılında, Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da 2008 yılında kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun da kapatılarak kültür merkezi olarak hizmete sunulacağını bildirmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı
İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Vahap Seçer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Serra Arıtürk
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:03:59. #1.15#

title