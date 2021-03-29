İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövülen Zeynep Ç. 'Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı dedi.

Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada
Sosyal medyada bir arkadaşının fotoğrafını beğenen sevgilisini beyzbol sopasıyla darbetti
Sosyal medyada bir arkadaşının fotoğrafını beğenen sevgilisini beyzbol sopasıyla darbetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövülen Zeynep Ç. 'Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı dedi.

Olay, geçen salı günü İzmir Karşıyaka Nergis Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada barista olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı iş yerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, Berk Ö. Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp evdeki beyzbol sopasıyla vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç. Berk Ö.'den şikayetçi oldu.

00.00'DAN 04.00'A KADAR BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., 'Biz erkek arkadaşımla akşam evde oturuyorduk. Çocukluk arkadaşımın sosyal medyada fotoğrafını beğendim diye kıskançlık krizine girdi. Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Biz uyuduk, uyandık sabah yine devam etti. Ertesi gün akşam 19.00 gibi arkadaşlarıyla dışarıya çıkacaktı, beni annesine yolladı. Evden onunla birlikte çıktık. Ben taksiye bindim. Karakola gittim. Onlar beni hastaneye götürdüler. Daha sonra darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sabahleyin İzmir'den İstanbul'a döndüm. O gün akşam annemi aramış. 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun' Demiş. Annemin tansiyonu çıktı. Ben tek başıma su bile içemiyorum. Lavaboya bile gidemiyorum. Annem götürüyor.

BEN ÖLECEĞİM ZANETTİM İÇİMDEN DUA OKUDUM

Her yerim kırıldı vücudumda mor bile değil siyah. Çevresine ben yapmadım o gece orada değildim demiş. Hangi akla hizmet onu dedi onu da bilmiyorum. Kendi kendimi dövmedim. Komşular duymuş bütün apartman, girip çıkarken görüntülerimiz bindiğim indiğim taksi mesajları aramaları hepsi var. İnkar etmiş, serbest bırakılmış. Benim kemiklerimi kıran insan şuan dışarıda, benim oturduğum koltukta oturuyor belki de bu haberi izliyor. Ben öleceğim zannettim. İçinden dua okudum. Aklıma hiç bir şey gelmedi kimseyi arayamadım. Beyzbol sopasıyla dövdü beni. Herkes çocuğunu kendisini hayvanını bitkisini ağacını, bundan uzak tutsun. Tedavi altına alınması gerekiyor. Bana bunları yapan başkasına neler yapmaz. Ben kurtuldum. Çıkmasaydım ölürdüm. Ölmedim dedi.

İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İZMİR'DE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLEN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:54:08. #1.15#
title