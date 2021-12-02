İZMİR (İHA) - İzmir'de "Engelsiz" koro... Zihinsel engelli çocuklar ve anneleri aynı koroda

İZMİR İzmir'de Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği tarafından 4 yıl önce kurulan zihinsel engelliler korosu, zihinsel engelli bireyler ve annelerini aynı sahnede buluşturuyor. Koroya katılmadan önce ses dahi çıkaramayan zihinsel engelliler artık özgürce şarkılarını söylerken, anneler de kazandıkları özgüvenle çocuklarının ellerinden daha sıkı tutuyor.

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği tarafından kurulan koro; zihinsel engelliler, anneleri ve gönüllüleri aynı sahnede buluşturuyor. Dernek başkanı Hayrettin Yaşar önderliğinde 4 yıl önce kurulan koro, Seher Önal şefliğinde bugüne dek üç konsere imza attı. Koro şefi, "Koro çalışmalarına başlamadan önce ses bile çıkaramayan çocuklarımız vardı. Dilleri dönmüyor, ses çıkaramıyorlardı. Çünkü onlara hep 'sus', 'bağırmadan konuş', 'çevreyi rahatsız etme' dendiği için kendilerine güvenleri yoktu. Burada kendilerini fark ettiler. Koro sayesinde annelerin de farkındalığı arttı. Çünkü anneler de çocuklarıyla aynı yaşantıyı paylaştıkları için onlar da çocukları gibi koroya başlamadan önce çekingen ve ürkekti. Bazıları toplum içine girdiğinde 'çocuklarımızı nasıl kabul ettiririz' telaşı yaşıyordu. Ancak konserlere çıktıkça, aktivitelere katıldıkça anneler de aynı çocukları gibi aşama kaydetti. Hepsine öz güven geldi. Artık ses çıkaran engellilerimiz ve velileri var. Biz de artık sesimizi çıkarabildiğimiz kadar çıkarıp herkese duyurmak istiyoruz" dedi.

"Türkiye'de belki de ilk kez engellilerle anneleri aynı sahnede buluşmuş oluyor"

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı Hayrettin Yaşar, koro çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Nüfusun neredeyse yüzde 10'u engelli. Engelliler içerisinde en dezavantajlı grup ise zihinsel engellilerdir. Zihinsel engelli bireylerin istihdamı olmuyor, onlar ebeveynleri ile hayatlarını geçiriyor. Biz dernek olarak engelli bireylerin sosyalleşmesi amacıyla çok sayıda proje gerçekleştirdik. Bu sosyalleşme araçlarından biri de koro oldu. 4 yıldır engelli arkadaşlarımız, onların anneleri ve bazı gönüllü dernek üyelerimiz ile birlikte koro çalışması yürütüyoruz. Koro şefimiz Seher Önal, onlarla çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Şimdiye dek üç kez konser verdik. 16 Aralık'ta da konser planlaması yapıyoruz. Türkiye'de belki de ilk kez engellilerle anneleri aynı sahnede buluşmuş oluyor. Biz de bu şekilde farkındalık oluşturmak istiyoruz."

"Koro günlerini iple çekiyorlar"

40 yaşındaki zihinsel engelli kızı Melek İnel ile birlikte koroda yer alan Gülsel İnel, "Çocuklarımız burada anneleri ile birlikte şarkı söylüyor. Koroda çok güzel karşılanıyoruz, birbirimizle kaynaşıyoruz. Çocuklarımız mutlu oluyor. Koro günlerini iple çekiyorlar. Bizim önceliğimiz de zaten çocuklarımızın mutlu olması. Koro çalışmalarında bazen anneler olarak çocuklarımızdan daha fazla heyecanlanabiliyoruz. Derneğimizle birlikte zaten pek çok aktiviteye katılıyorduk. Koro çalışmasının ise çocuklarımıza ayrı bir katkısı oldu. Çocuklarımızı hala kabul etmeyen kesimler de var ama onların sosyalleşmesine katkıda bulunanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. Kızı Melek İnel de "Müziği çok seviyorum. En çok Eminem türküsünü söylemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Korodan sonra kalabalığa girmeye ve sabit oturmaya başladı"

25 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Serkan Şentay ile koroda şarkı söyleyen Fatma Şentay, "Çocuklarımız burada kaynaşıyor, şarkı söylüyor. Biz de onlarla birlikte koroda yer alıyoruz. Oğlum kalabalık ortamlara girmeyi pek sevmiyordu. Sabit oturmakta da zorluk çekiyordu ama korodan sonra kalabalığa girmeye ve sabit oturmaya başladı" derken, Serkan Şentay ise "Hocalarımız bize destek veriyor, biz de onlarla şarkılar söylüyoruz. Bizi burada çok güzel ağırlıyorlar. Koro çalışmalarında annemin sözünü dinleyip şarkıları söylüyorum" sözlerine yer verdi.