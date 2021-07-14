İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
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İzmir'de emniyette devir-teslim töreni

İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti.

İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti.

Cumhurbaşkanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan karşılama törenine İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı. Çiçekle karşılanan Şahne, kendilerini karşılayan görevli personelle tokalaştıktan sonra tören takımına selam verdi.

Mehmet Şahne, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in emniyet binası girişindeki balmumu heykeliyle motosikletini de inceledi.

İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İzmir'de emniyette devir-teslim töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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