İzmir'de deprem mi oldu? 19 Mayıs Bugün İzmir'de deprem mi oldu?

İzmir'de deprem mi oldu? 19 Mayıs Bugün İzmir'de deprem mi oldu?
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi İstanbul'da deprem hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölgedeki hareketliliği gözler önüne seriyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta ölçekli sarsıntıların sürebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla günün son depremlerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu, nerede? İşte, detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege'de deprem fırtınası sürüyor. Yunanistan'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 03.23'te (TSİ) 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. Sarsıntının, Yunanistan'ın bazı bölgelerinde ve Türkiye'den de hissedildiği belirtildi. İzmir çevresinde yaşayan vatandaşlar gece yarısı sarsıntıyı hissettiklerini söylediler.

İzmir'de deprem mi oldu? 19 Mayıs Bugün İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İzmir'de deprem mi oldu? 19 Mayıs Bugün İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İzmir'de deprem mi oldu? 19 Mayıs Bugün İzmir'de deprem mi oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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