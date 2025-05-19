İzmir'de deprem mi oldu? 19 Mayıs Bugün İzmir'de deprem mi oldu?

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölgedeki hareketliliği gözler önüne seriyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta ölçekli sarsıntıların sürebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla günün son depremlerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu, nerede? İşte, detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege'de deprem fırtınası sürüyor. Yunanistan'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 03.23'te (TSİ) 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. Sarsıntının, Yunanistan'ın bazı bölgelerinde ve Türkiye'den de hissedildiği belirtildi. İzmir çevresinde yaşayan vatandaşlar gece yarısı sarsıntıyı hissettiklerini söylediler.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.