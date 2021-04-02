İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 2 kadın yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kadın yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri iki kadını durduran Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M. U. (24) ve A. C'nin (22), İzmir, Kocaeli ve Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından arandığını tespit etti.

İki kadın Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp