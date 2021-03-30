İzmir'de bu hafta sonu yasak var mı? İzmir'de Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Koronavirüs önlemlerine ilişkin gün itibariyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar açıklandı. En çok vatandaşlarımız İzmir'de hafta sonu yasak var mı? diye araştırıyor. Peki, İzmir'de bu hafta sonu yasak var mı? İzmir'de Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Çok yüksek riskli illerin sayısı arttı. Ardından vatandaşlar, İzmir kırmızı mı oldu, cumartesi yasak olacak mı?

Son dakika: Koronavirüs önlemlerine ilişkin gün itibariyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar açıklandı. En çok vatandaşlarımız İzmir'de hafta sonu yasak var mı? diye araştırıyor. Peki, İzmir'de bu hafta sonu yasak var mı? İzmir'de Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısından çıkan yeni kararlarla kırmızı olan illerde uygulanacak önlemler de açıklandı. Çok yüksek riskli illerin sayısı arttı. Ardından vatandaşlar, İzmir kırmızı mı oldu, cumartesi yasak olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Vaka sayısı kritik illerden olan İzmir de açıklanan yeni risk haritasında kırmızı renkle yer aldı. Erdoğan'ın açıklamasında, ''Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.'' ifadelerine yer vermişti. Buna göre, İzmir'de cumartesi ve pazar kısıtlamanın uygulanacağı illerdendir.

3-4 Nisan 2021tarihinde İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

YENİ RİSK HARİTASI

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı, 58 il kırmızı kategoriye geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

İLLERİN RİSK HARİTASINA GÖRE RENKLERİ

Mavi: Şırnak

Sarı: Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak,

Turuncu: Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir.

Kırmızı: Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL