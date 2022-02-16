Türk definecinin kazı planı filmlere taş çıkarttı! Bölgede ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazdı - Haberler
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Türk definecinin kazı planı filmlere taş çıkarttı! Bölgede ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türk definecinin kazı planı filmlere taş çıkarttı! Bölgede ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazdı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir defineci tarafından yapılan plan, filmlere taş çıkarttı. Gömü olduğunu düşündüğü caminin yanında ev tutan defineci, 6 ay boyunca 750 yıllık caminin altını kazdı. Şüphe çekmesi üzerine ihbar edilen defineci, polis tarafından suçüstü yakalandı.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Akıl almaz olayın yaşandığı yer, İzmir'in Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı. Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Türk definecinin kazı planı filmlere taş çıkarttı! Bölgede ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazdı

6 AYDIR KAZI YAPIYORMUŞ

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı. Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi. Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

İzmir'de akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

Türk definecinin kazı planı filmlere taş çıkarttı! Bölgede ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Menemen, Define, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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