İZMİR Çeşme Ilıca Plajı'nda bayram yoğunluğu Çeşme Ilıca Plajı'nda bayram yoğunluğuİZMİR'in tatil cenneti ilçesi Çeşme, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, tatilcilerin akınına uğradı.

Çeşme Ilıca Plajı'nda bayram yoğunluğu

İZMİR'in tatil cenneti ilçesi Çeşme, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, tatilcilerin akınına uğradı. Kurbanını kesip, bayram ziyaretlerini yapan İzmirliler, sıcak havayı fırsat bilerek Çeşme Ilıca Plajı'na adeta akın etti. Vatandaşlar, aileleriyle birlikte sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı.

Çeşme Ilıca Plajı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde denize girmek isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Bayram tatilini aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte denize girerek değerlendiren vatandaşlar, sıcak havanın tadını serinleyerek çıkardı. Vatandaşlardan Ersin Erten, 'Biz burada çok mutluyuz. Bayramda sıcakta evde de durulmuyor mutlaka bir yerlere gitmek gerekiyor. Çocuğumuz da denizi seviyor. Eğleniyoruz, bayram tatilimizi bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Murat Karataş da "Buranın havası ve suyu çok güzel. Ailecek çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.

Tekirdağ'dan tatile gelen Özgür Çınar da şunları söyledi:

"Daha önce buraya gelmiştik bayramda da burayı tercih ettik. Çok beğenmiştik, bayram tatilini de değerlendirmek istedik. Ilıca Plajı'nı özellikle sakin bir denize sahip olması nedeniyle tercih ettik."

Kaynak: DHA