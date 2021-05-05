İzmir Büyükşehir Belediyesinden "eşit işe eşit ücret" protokolü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aynı işi yapan sendikalı personel arasında ücret dengesini sağlamak için Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile ek protokol imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aynı işi yapan sendikalı personel arasında ücret dengesini sağlamak için Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile ek protokol imzaladı. Başkan Soyer, "İşçi arkadaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Aksi takdirde kafayı yastığa koyduğumuzda uyuyamayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde "eşit işe eşit ücret" politikası doğrultusunda hazırlanan ve bin 690 işçiyi kapsayan ek protokol, Başkan Tunç Soyer, Belediye İş Sendikasının İzmir şube başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun katıldığı sembolik bir törenle imzalandı.

Türk-İş bünyesindeki Belediye İş Sendikasının İzmir 1, 2 ve 3 No'lu şubelerinin örgütü olduğu İZBETON, İZULAŞ ve İZDOĞA şirketlerinde çalışan işçiler için yaklaşık 7 ay sonra yapılması gereken protokolü öne çektiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uzun bir süredir müzakere ettiğimiz, uzun bir süredir çözmeyi istediğimiz bir sorundu. Nihayet çözüldü. İlk günden beri 'eşit işe eşit ücret' hedefini hep koruyarak geldik; ama bunu sihirli değneğin dokunuşuyla bir kerede çözmek mümkün değildi. Ama o noktaya çok yaklaştık. Burada toplu iş sözleşmesinin süresini beklemeden müdahil olma iradesini gösterdik" dedi.

İş barışının önemine değindi

Personel iş üretirken, alın teri dökerken vicdanlarının biraz daha rahat olacağını, biraz daha huzurlu olacaklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımızın, hangi sendika olursa olsun burada iş yaparken alın teri dökerken, emek verirken huzurlu olması birinci önceliğimiz. Bu belediyeyi, bu şehri, bu memleketi ileriye götürecek olan şey; iş barışından geçiyor. Çalışma huzurundan geçiyor. Biz de o nedenle elimizden gelen tüm fedakarlığı yaparak, koşullarımızı zorlayarak bunu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İşçi arkadaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Aksi takdirde kafayı yastığa koyduğumuzda uyuyamayız. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

İmzalanan ek protokol bin 690 işçiyi ilgilendiriyor ve bin 250 İZDOĞA, 230 İZBETON, 210 İZULAŞ işçisini kapsıyor. Bu protokolle kademeli maaş sisteminde iyileştirmeye gidildi. Kademeli ücretlendirme sistemindeki 6 yıllık süre 3 yıla indirildi. Ek protokole göre, birinci yıl yüzde 75, ikinci yıl yüzde 80, üçüncü yıl ise yüzde 90 oranında günlük yevmiye ile çalışanlar ücretlendirilecek. Ek protokole göre ilk yıl bin 100 işçinin maaşına bin 500 ile 2 bin lira arasında ücret farkı yansıyacak. Geri kalan işçilere de ilk etapta 300 ile 500 lira arasında ücret farkı yansıyacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı