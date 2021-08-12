İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafik kazalarına karşı denetim
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafik kazalarına karşı denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafik kazalarına karşı denetim
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Artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirler arası ve şehir içi taşımacılık yapan araçları denetledi.

Artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirler arası ve şehir içi taşımacılık yapan araçları denetledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurallara uymayanlara 427 lira idari para cezası uygularken İzmir-Menemen arasında çalışma ruhsatı olmadan sefer yapan bir minibüsü trafikten men etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sık sık meydana gelen ve bir çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazalarının ardından, denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, ilçe minibüsleri ile şehirler arası otobüslerde; çalışma ruhsatı, yangın tüpü, şoför tanıtım kartı, ilk yardım çantası bulunup bulunmadığını denetledi. Denetimlerde kurallara uymayanlara 427 liralık cezai işlem uygulandı. Yine İzmir-Menemen arasında sefer yapan bir dolmuş da çalışma ruhsatı bulunmadığı için trafikten men edildi.

"Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Çevre ve İmar Zabıta Şube Müdürü Fuat Dönmez, ekiplerin rutin denetimlerini yaptığını ancak trafik kazalarının artmasıyla birlikte bu çalışmayı daha da yoğunlaştırdıklarını söyledi. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için ekiplerin üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Fuat Dönmez, "İlçe minibüslerinde şoför tanıtım kartları, güzergah belgeleri, emniyet kemerlerini takıp takmadıklarını, yangın tüplerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. İlk yardım çantalarına da bakıyoruz. Eğer bunlardan herhangi biri eksik ise idari para cezası uyguluyoruz" dedi.

"Araç bakımları hayati önem taşıyor"

Dönmez, şehirlerarası otobüsleri ise Karayolları Kanunu'na göre emniyet müdürlüğü ekiplerinin denetlediğini, zabıta personelinin de bu denetimlerde ekiplere destek verdiğini söyledi. Fuat Dönmez şoförlerin dikkatli olmasını, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmamalarıni isteyerek araç bakımlarının yaptırılmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılı içerisinde 2 bin 485 minibüs ve şehirlerarası otobüsü denetledi. Denetimlerde tespit edilen ihlallere yönelik toplamda 157 cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Habermetre

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