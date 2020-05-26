İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in resmi Twitter hesabından kendisini öven bir Tweet atıldı. Soyer tepki çeken Tweet sonrası, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
26.05.2020 07:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 07:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in resmi Twitter hesabından "Sadece insanların değil, İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapıldı. Paylaşım tepkilere neden olurken kendi hesabı sanıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından paylaşım yapan danışman, istifasını verdi.

İSTİFAYA SEBEP OLAN TWEET

Soyer'in kendi hesabından "Sadece insanların değil, İzmir'deki bütün canlıların başkanı. @tuncsoyer başkanımız" mesajı paylaşıldı.Tunç Soyer daha sonra yine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

"SORUMLULUĞU GEREĞİ İSTİFASINI VERMİŞTİR"

Soyer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir. Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur. Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

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