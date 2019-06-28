İZMİR BAŞKAN KILIÇ'TAN MOLOZ DÖKENLERE SUÇÜSTÜ

İZMİR'in Buca ilçesinde kırsal mahallelere yaptığı ziyaretten dönerken Kaynaklar Söğütlü mevkii girişinde iki kamyonun boş tarlaya moloz döktüğünü gören Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, çalışma arkadaşları ile birlikte suçüstü yaptı. Bölgeye zabıta görevlilerini, jandarma ve Büyükşehir yetkililerini çağırarak yasal işlem yapılmasını sağladı. Kamyon başına 10'ar bin liradan toplam 20 bin lira para cezası kesildi.

İzmir'in akciğerleri konumunda olan Buca'nın kırsal mahallelerinde bir yandan kaçak yapılara karşı mücadele sürürken, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, doğaya kaçak moloz döken kişilere yerinde müdahale etti. Kırsal mahalle programı kapsamında çalışmalarını sürdürürken Kaynaklar Söğütlü Mevkii üzerindeki boş tarlada iki kamyon gören Kılıç, aracının yönünü değiştirerek suçüstü yaptı. Söğütlü yolu girişinin yaklaşık 600 metre ilerisinde biri plakasız iki hafriyat kamyonunun boş araziye moloz döktüğünü gören Kılıç, bunu durdurdu. Yasa dışı moloz dökerek doğaya zarar vermeye çalışan kişilere işlem başlatılması için ilçe Jandarma ve Buca Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerine çağrıldı. Kamyon başına 10'ar bin liradan toplam 20 bin lira para cezası kesildi. Müdahale edilene kadar dökülen molozlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Daire Başkanlığı ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

'YAPTIRIMLARIN ARTMASI GEREKİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'nın yeşili bizim özel hassasiyetimiz. Kaynaklar, Kırıklar bölgesi başta olmak üzere kaçak yapılaşmadan moloz dökümüne kadar her olayın yakın takipçisiyiz. Bu konuda yasal yaptırımların da artması gerekiyor. Kimsenin çıkarları uğruna çocuklarımızın geleceğini, İzmir'in akciğerlerini yok etmeye hakkı yok dedi.

'BU SUÇA ORTAK OLMAYIN'

Bu alanda hizmet veren tüm şoförleri ve firmaları uyaran Kılıç, Büyükşehir'in moloz dökümü için belirlediği Bornova Gökdere, Güzelbahçe Yelki ve Buca Kırıklar'daki hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama tesisleri var. Kimse bu suça ortak olmasın. Duyarlı vatandaşlarımız orman alanı, dere yatağı, yol kenarı gibi boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görürse araç bilgilerini alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 293 19 99 numaralı Alo Atık Hattı'nı veya belediyemiz çağrı merkezi 999 28 22 numaralı telefonu arayabilir dedi

Kaynak: DHA