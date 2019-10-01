İzmir alaçatı açıklarında balina heyecanı

01.10.2019 18:33

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, yavrusuyla birlikte yüzen balinanın Ege Denizi açıklarında görülebilen bir tür olduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Akyol, tekneyle bölgede gezenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen türün 'Fisetar Makrosefalus' denilen bir kaşalot türü olduğunu ifade etti. Bu balina türünün Akdeniz'de bulunan 20 balina türünden sadece bir tanesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Akyol, Dişi balinalar içerisinde en büyük olan tür budur. Dişileri 12 metre boya ve yaklaşık 20 ton ağırlığa kadar ulaşır, erkekleri ise 20 metre boya 50 ton ağırlığa kadar ulaşır. Bu balina türü zaman zaman Fethiye açıklarında Güney Ege'de rastlanan bir türdür dedi. Kaşalot türüyle ilgili geçmişte yaşanan bazı olaylardan örnekler veren Akyol, şöyle devam etti

21 Haziran 2002 tarihinde bir olay yaşanmış. Kılıç ağlarına takılan büyük bir kaşalot türü 3 gün boyunca beslenememiş ve çaresiz bir şekilde o bölgede sürüklenmişti. Daha sonra Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile Deniz Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla 8 saatte yakalandığı ağlardan kurtarılarak özgürlüğüne kavuşmuştu. Yine bu kaşalot türü balinalar Fethiye'de nisan-mayıs aylarında gözlemlenebilir. En son geçen mayısta Fethiye'deki sığ sularda görüntülenmişti. İzmir'de olması, aslında bizim için ilginç değil. Akdeniz'in her tarafında olabilir. Ama daha önce İzmir'de fazla görülmemişti. Açık sularda Güney Ege'den Doğu Akdeniz'e geçip tekrar Batı Akdeniz arasında seyehat eden bu tür, suların ısınması ya da bir besinin peşinden gidiyor olması nedeniyle kuzeye doğru yönlenmiş olabilir. Olay bizim için çok şaşırtıcı değil.

Yanında bir yavrusu da bulunan balina türünün, 16 ay gebelik süresi sonucu 1 yavru yavrulayan bir tür olduğunu ifade eden Prof. Dr. Okan Akyol, Yavrular 4 metre boyunda 1 ton ağırlığında olur. Yavrusuyla beraber balıkçılar tarafından rahat görülmesinin sebebi, yavrular dibe dalamadıkları için aileden bir bireyle yüzeyde seyahat etmiş. Normalde derin sularda ve okyanuslarda geniş dağılım gösterirler. Geçmişte balina avcılığının önemli türlerindendi. Burada bize ilginç gelen iç denizde olması. Normalde okyanusun önemli bireyleridir dedi.

Bu balinaların herhangi bir tehlikesi olmadığına da dikkat çeken Akyol, balıkçılık için ya da insanlar için zararlı olmayan bu türün yalnız seyahat eden sessiz hayvanlar olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA