İzmir 19 Mayıs İçin Samsun'a Yola Çıkan Sts Bodrum Gemisi İzmirliler ile Buluştu

19 Mayıs için Samsun'a yola çıkan STS Bodrum gemisi İzmirliler ile buluştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden milli mücadele ruhuyla Samsun'a gitmek üzere 7 Mayıs'ta yelken açan STS Bodrum okul gemisi, kurtuluş mücadelesinin başladığı İzmir'de ilk molasını verdi. Pasaport Limanı'nda demirleyen gemiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ziyaret ederek, 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak üzere uğurladı.

Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs'ta Bodrum'dan başladığı 'Ege'den Karadeniz'e 100'üncü Yılında Gazi'nin İzinde' rotasının ilk durağı olan İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Pasaport Limanı'nda demirleyen okul gemisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Konak Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur ile İzmir protokolü ziyaret etti. Soyer ve Aras ile beraberindekiler gemiyi gezerek kaptandan bilgi aldı. Geminin anlamlı bir yolcuğa çıktığını ifade eden TUnç Soyer, Çok heyecan verici, çok güzel düşünülmüş bir girişim. 2019 Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri yeni bir yüzyıla başlıyor. Bu başlangıcın görkemine, onun hatırasına uygun, onu diri tutacak bir girişim. Bu girişime emek veren Başta Bodrum Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yol açıklığı diliyorum. İnşallah 19 Mayıs'ta Samsun'da göreceğiz dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a hareket edişinin 100. yılında Bordum Belediyesi olarak tarihi bir yolculuğa tanıklık ettiklerini belirterek, 7 Mayıs'ta Bodrum'da başlayan yolculuğumuz, bugün İzmir'de devam ediyor. Bu bizim milli mücadele ruhumuzu yansıtan bir girişim oldu. 100. yılında yine aynı ruhla Atamızın bize gösterdiği yolda aynı ışıkla yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonra Çanakkale ve İstanbul'da halkımızla buluşacak. Yolculuğumuz belgesel olarak çekilecek. Gemimizin yolculuğu 19 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek dedi.

Ardından ziyaretçiler gemiyi gezerken, Soyer ve Aras STS Bodrum gemisinin hatıra defterini imzaladı. Ziyaret sırasında protokole gemici peksimedi ikram edildi. Ziyaretten sonra gemiden inen Tunç Soyer ve beraberindekiler, STS Bordum gemisini Pasaport Limanı'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı İzmir Marşı'yla karanfillerle uğurladı. STS Bodrum gemisi Çanakkale ve İstanbul'da halkla buluşmasının ardından 19 Mayıs sabahı Samsun'da yolculuğunu tamamlayacak.

Kaynak: DHA